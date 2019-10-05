«Отопление убежало по дороге»: на Титова прорвало теплотрассу, кипяток течёт по улице уже два часа

По наблюдениям очевидцев, вода течет по улице около двух часов

На улице Титова в Новосибирске произошёл прорыв теплотрассы — фонтан забил возле жилой десятиэтажки.



О прорыве теплотрассы НГС рассказал читательница Анна Иванова. По её наблюдениям, поток воды течет вниз по улице около двух часов.



«[Отопление] у нас ещё и не дали, обещали завтра, но, видимо, оно убежало по дороге», — прокомментировала ситуацию девушка.