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Отопительный сезон 2019-2020

«Отопление убежало по дороге»: на Титова прорвало теплотрассу, кипяток течёт по улице уже два часа

Поток горячей воды течет вниз от площади Станиславского

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По наблюдениям очевидцев, вода течет&nbsp; по улице около двух часов

По наблюдениям очевидцев, вода течет  по улице около двух часов

На улице Титова в Новосибирске произошёл прорыв теплотрассы — фонтан забил возле жилой десятиэтажки. 

О прорыве теплотрассы НГС рассказал читательница Анна Иванова. По её наблюдениям, поток воды течет вниз по улице около двух часов. 

«[Отопление] у нас ещё и не дали, обещали завтра, но, видимо, оно убежало по дороге», — прокомментировала ситуацию девушка. 

В «Сибирской генерирующей компании» обещали чуть позже прокомментировать аварию. 

Непосредственно место аварии

Непосредственно место аварии

В мае на Затулинке случилась похожая авария: из-под земли забил фонтан с горячей водой. 

«Залито две улицы, воды чуть ниже колена. Поднялся асфальт из-за падения воды. Даже крышку люка поднимало от напора», — рассказала тогда читательница НГС Светлана Шарандина.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Хоть бы не сбылось!
    5 окт 2019 в 21:37

    Ой, чувствую, разморозит Стёпка Новосибирск, карма у него плохая!