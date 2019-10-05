5 октября суббота
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 65.03
eur 71.35

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 65.03
eur 71.35

Все новости

Все новости
Осень

Розовое золото: яркий осенний закат восхитил новосибирцев

Горожане сделали сотни фотографий вечернего неба

Поделиться

455
6 Обсудить
Солнце опустилось за горизонт около семи часов вечера

Солнце опустилось за горизонт около семи часов вечера

Вечером 5 октября на Новосибирск опустился яркий осенний закат — жители города заполнили социальные сети красивыми фотографиями и видео.

Согласно сайту Западно-Сибирского УГМС, сегодня солнце зашло за горизонт в 18:57. Продолжительность дня составила 11 часов 17 минут. 

«Ночью 6 октября без осадков. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха +6... +8 °С», — говорится на сайте синоптиков.

Некоторые новосибирцы не ограничились фотографиями и записали видео. 

Завтра, в воскресенье, ожидается теплая погода. По словам синоптиков, в городе в ближайшие дни температурный фон будет устойчивым — наступит второе бабье лето.

«Мы ждем погоду достаточно комфортную. Преимущественно без осадков, ветер будет от слабого до умеренного. Температурный фон [в нашей области] постепенно повышается. Если в ближайшие сутки ночью будет от 0 до +5 градусов, то 6 октября будет от +1 до +6 градусов. В дневное время температура тоже будет постепенно повышаться: от +12 до +17 градусов до +14… +19 градусов 6 октября», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. 

Если вы сделали фото красивого заката, то присылайте его в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

А следить за погодой и осадками можно на нашем портале «НГС.Погода».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

погодакрасотаприрода

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (6)

    с богаткова
    5 окт 2019 в 19:54

    Только люди, которым нечем заняться все фотают. У работающих нет на это времени.

    Фото пользователя
    5 окт 2019 в 19:53

    Инстаграм в порядке? Большая нагрузка на сервера от новосибирцев. Все в подряд фотографируют.

    Точняк
    5 окт 2019 в 19:54

    Понаехавшие?
    Мы, коренные, каждый день такие закаты видим.