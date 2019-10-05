Розовое золото: яркий осенний закат восхитил новосибирцев

Согласно сайту Западно-Сибирского УГМС, сегодня солнце зашло за горизонт в 18:57. Продолжительность дня составила 11 часов 17 минут.

Завтра, в воскресенье, ожидается теплая погода . По словам синоптиков, в городе в ближайшие дни температурный фон будет устойчивым — наступит второе бабье лето.

«Мы ждем погоду достаточно комфортную. Преимущественно без осадков, ветер будет от слабого до умеренного. Температурный фон [в нашей области] постепенно повышается. Если в ближайшие сутки ночью будет от 0 до +5 градусов, то 6 октября будет от +1 до +6 градусов. В дневное время температура тоже будет постепенно повышаться: от +12 до +17 градусов до +14… +19 градусов 6 октября», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

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