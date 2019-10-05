ХК «Сибирь» выиграла нижнекамского «Нефтехимика»

Сегодня, 5 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» выиграла нижнекамского «Нефтехимика» — игра закончилась со счётом вписать в пользу хозяев ледовой площадки.
«"Сибирь" одерживает победу над "Нефтехимиком" 4:2! Всем спасибо за поддержку!», — резюмировала после игры пресс-служба «Сибири» в паблике клуба в соцсети «ВКонтакте».
Счет открыл нападающий «Сибири» Александр Торченюк — на 10-й минуте он забросил шайбу в ворота соперников. Через 6 минут счет удвоил нападающий Александр Шаров.
Гол Александра Торченюка
На 18-й минуте нападающий «Нефтехимика» Зият Пайгин заработал первое очко для своей команды. Уже через 2 минуты нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа забросил ещё одну шайбу.
Во втором периоде «Нефтехимик» забил последний гол «Сибири».
Сейчас новосибирский хоккейный клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Сибирь» проведёт в понедельник, 7 октября, с «Динамо Мск».
На прошлой неделе «Сибирь» играла с хабаровским «Амуром» на их площадке: тогда игра закончилась со счётом 0:3 в пользу хозяев ледовой площадки.