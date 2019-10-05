ХК «Сибирь» выиграла нижнекамского «Нефтехимика»

Сегодня, 5 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» выиграла нижнекамского «Нефтехимика» — игра закончилась со счётом вписать в пользу хозяев ледовой площадки.



«"Сибирь" одерживает победу над "Нефтехимиком" 4:2! Всем спасибо за поддержку!», — резюмировала после игры пресс-служба «Сибири» в паблике клуба в соцсети «ВКонтакте».



Счет открыл нападающий «Сибири» Александр Торченюк — на 10-й минуте он забросил шайбу в ворота соперников. Через 6 минут счет удвоил нападающий Александр Шаров.