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ХК «Сибирь» выиграла нижнекамского «Нефтехимика»

Счет игры 4:2

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Игра проходила в ЛДС&nbsp;«Сибирь»

Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

Сегодня, 5 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» выиграла нижнекамского «Нефтехимика» — игра закончилась со счётом вписать в пользу хозяев ледовой площадки. 

«"Сибирь" одерживает победу над "Нефтехимиком" 4:2! Всем спасибо за поддержку!», — резюмировала после игры пресс-служба «Сибири» в паблике клуба в соцсети «ВКонтакте».

Счет открыл нападающий «Сибири» Александр Торченюк — на 10-й минуте он забросил шайбу в ворота соперников. Через 6 минут счет удвоил нападающий Александр Шаров. 

Гол Александра Торченюка

На 18-й минуте нападающий «Нефтехимика» Зият Пайгин заработал первое очко для своей команды. Уже через 2 минуты нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа забросил ещё одну шайбу.

Во втором периоде «Нефтехимик» забил последний гол «Сибири». 

Сейчас новосибирский хоккейный клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Сибирь» проведёт в понедельник, 7 октября, с «Динамо Мск».

На прошлой неделе «Сибирь» играла с хабаровским «Амуром» на их площадке: тогда игра закончилась со счётом  0:3 в пользу хозяев ледовой площадки

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    с богаткова
    5 окт 2019 в 20:10

    ура всем чопом сегодня гуляем. всем подчиненым рекомендовал ставить и все выиграли..

    Точняк
    5 окт 2019 в 20:10

    Выиграл 44 рубля, как раз на проезд в понедельник хватит.

    Фото пользователя
    5 окт 2019 в 20:10

    Зачем? Меня отключенное отопление больше интересует.