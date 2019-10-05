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«Жигули» не надо: новосибирцы купили 585 тысяч иномарок — в лидерах «Королла» и «Камри»

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Toyota Corolla

Toyota Corolla

В Новосибирске автолюбители предпочитают иномарки отечественным автомобилям — доля иностранных брендов превышает половину от всей численности автопарка в регионе. Всего в Новосибирской области стоит на учете 812 000 легковых автомобилей.

«В 2019 году в Новосибирской области зарегистрировано 585 000 легковых иномарок. В лидерах Toyota Corolla — 34 100 штук», — сообщил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

Также популярностью у новосибирцев пользуются Toyota Camry — 15,3 тысячи штук, Honda CR-V — 14,4 тысячи, Toyota RAV4 — 13,9 тысячи, Chevrolet Niva — 10,5 тысячи. 

В целом по России парк иномарок насчитывает 27,5 миллиона штук. В лидерах другие модели: KIA Rio — 793,4 тысячи штук, Hyundai Solaris — 766,2 тысячи, Ford Focus 746,6 тысячи. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор аварии: «Куда ты рулишь?»: Lexus Штельмаха ударил девушку на кольце Станиславского — она виновата.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    5 окт 2019 в 19:51

    Тоже купил иномарку - Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска. Доволен.

    Старый Гость
    5 окт 2019 в 20:00

    Да прулехламояпономатерьведра в сто раз лучше этих карол и камри вмести взятых.

    ласточковод
    5 окт 2019 в 20:13

    Королла - эталон сегмента Ц