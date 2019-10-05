«Жигули» не надо: новосибирцы купили 585 тысяч иномарок — в лидерах «Королла» и «Камри»

В Новосибирске автолюбители предпочитают иномарки отечественным автомобилям — доля иностранных брендов превышает половину от всей численности автопарка в регионе. Всего в Новосибирской области стоит на учете 812 000 легковых автомобилей.

«В 2019 году в Новосибирской области зарегистрировано 585 000 легковых иномарок. В лидерах Toyota Corolla — 34 100 штук», — сообщил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Также популярностью у новосибирцев пользуются Toyota Camry — 15,3 тысячи штук, Honda CR-V — 14,4 тысячи, Toyota RAV4 — 13,9 тысячи, Chevrolet Niva — 10,5 тысячи.