«Жигули» не надо: новосибирцы купили 585 тысяч иномарок — в лидерах «Королла» и «Камри»

В Новосибирске автолюбители предпочитают иномарки отечественным автомобилям — доля иностранных брендов превышает половину от всей численности автопарка в регионе. Всего в Новосибирской области стоит на учете
«В 2019 году в Новосибирской области зарегистрировано
Также популярностью у новосибирцев пользуются Toyota Camry — 15,3 тысячи штук, Honda CR-V — 14,4 тысячи, Toyota RAV4 — 13,9 тысячи, Chevrolet Niva — 10,5 тысячи.
В целом по России парк иномарок насчитывает 27,5 миллиона штук. В лидерах другие модели: KIA Rio — 793,4 тысячи штук, Hyundai Solaris — 766,2 тысячи, Ford Focus 746,6 тысячи.
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