Октоберфест на Ядринцевской: в центре Новосибирска прошло костюмированное шествие пивоваров

Девушки на празднике вооружились игрушечными кружками с пивом

Сегодня, 5 октября, в центре Новосибирска начался праздник, напоминающий о известном баварском «Октоберфесте».

«Ежегодно на своей площадке НО РНД (Новосибирский областной Российско-немецкий дом. — Прим. ред.) организует праздник, по духу и стилистике перекликающийся со знаменитым баварским «Октоберфестом». В этом году вечеринка носит название OKTOBER», — говорится в сообщении Российско-немецкого дома.

Всех желающих попросили надеть на себя костюм, напоминающий немецкий национальный. На вечеринке гостей встречали ростовые куклы, похожие на героев баварского праздника.