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Октоберфест на Ядринцевской: в центре Новосибирска прошло костюмированное шествие пивоваров

Одетые в костюмы и платья девушки поднимали вверх игрушечные кружки с пивом

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Девушки на празднике вооружились игрушечными кружками с пивом

Девушки на празднике вооружились игрушечными кружками с пивом

Сегодня, 5 октября, в центре Новосибирска начался праздник, напоминающий о известном баварском «Октоберфесте».

«Ежегодно на своей площадке НО РНД (Новосибирский областной Российско-немецкий дом. — Прим. ред.) организует праздник, по духу и стилистике перекликающийся со знаменитым баварским «Октоберфестом». В этом году вечеринка носит название OKTOBER», — говорится в сообщении Российско-немецкого дома.

Всех желающих попросили надеть на себя костюм, напоминающий немецкий национальный. На вечеринке гостей встречали ростовые куклы, похожие на героев баварского праздника.

Прологом мероприятия стало костюмированное шествие пивоваров

Прологом мероприятия стало костюмированное шествие пивоваров

Сами участники тоже нарядились в костюмы, чтобы сблизиться с атмосферой баварского праздника

Сами участники тоже нарядились в костюмы, чтобы сблизиться с атмосферой баварского праздника

В программе «Октобера» — музыка и танцы

В программе «Октобера» — музыка и танцы

Для гостей придумали многочисленные конкурсы с призами и мастер-классы с немецким колоритом&nbsp;

Для гостей придумали многочисленные конкурсы с призами и мастер-классы с немецким колоритом 

«Особо будут отмечены те, кто придет на OKTOBER с элементами национального немецкого костюма», — предупреждали организаторы

«Особо будут отмечены те, кто придет на OKTOBER с элементами национального немецкого костюма», — предупреждали организаторы

Ожидается, что на вечеринке сет отыграет специальный гость — DJ BEGOWATT

Ожидается, что на вечеринке сет отыграет специальный гость — DJ BEGOWATT

Праздник начался в 17 часов

Праздник начался в 17 часов

Вход на праздник свободный

Вход на праздник свободный

О том, что Ядринцевской будет проходить баварский праздник, мы предупреждали наших читателей накануне — в обзоре мероприятий на выходные. Если вы не попали туда сегодня, можете выбрать себе другое занятие — в этом материале.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Дима
    5 окт 2019 в 18:50

    А мой дедушка доехал на танке до Берлина и там устроил Октоберфест. Это праздник покорённого народа, который совершил акт агрессии против великой России. Это не наш праздник. Наш праздник это Крым шаш!

    Мария
    5 окт 2019 в 18:58

    Все кто пьёт пиво являются пивными алкоголиками и таких людей необходимо принудительно лечить. Женщина которая знает вкус пива должна быть лишина материнских прав и департированна за пределы больших городов. Алкогоики это позор нашего великого государства.

    лена путина
    5 окт 2019 в 18:54

    ну если что то копируете, то уж как у них. а то шоу. а где остальное?