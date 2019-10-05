Октоберфест на Ядринцевской: в центре Новосибирска прошло костюмированное шествие пивоваров

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30 сентября 2019
Разбан: новая функция для комментаторов НГС
Скрыли комментатора под публикацией, а теперь хотите его вернуть? Мы добавили новую функцию: «разбанить» пользователя, от которого вы отписались, можно у себя в профиле во вкладке «Скрытые комментаторы».
13 сентября 2019
Есть вопросы о трудовых правах?
Привет! Мы продолжаем разбираться в том, что действительно вас волнует. Сегодня собираем вопросы о ваших трудовых правах, зарплате, отношениях с начальством и коллективом. Спрашивайте, а мы ответим!
Сегодня, 5 октября, в центре Новосибирска начался праздник, напоминающий о известном баварском «Октоберфесте».
«Ежегодно на своей площадке НО РНД (Новосибирский областной Российско-немецкий дом. — Прим. ред.)организует праздник, по духу и стилистике перекликающийся со знаменитым баварским «Октоберфестом». В этом году вечеринка носит название OKTOBER», — говорится в сообщении Российско-немецкого дома.
Всех желающих попросили надеть на себя костюм, напоминающий немецкий национальный. На вечеринке гостей встречали ростовые куклы, похожие на героев баварского праздника.
О том, что Ядринцевской будет проходить баварский праздник, мы предупреждали наших читателей накануне — в обзоре мероприятий на выходные. Если вы не попали туда сегодня, можете выбрать себе другое занятие — в этом материале.
А мой дедушка доехал на танке до Берлина и там устроил Октоберфест. Это праздник покорённого народа, который совершил акт агрессии против великой России. Это не наш праздник. Наш праздник это Крым шаш!
Мария
5 окт 2019 в 18:58
Все кто пьёт пиво являются пивными алкоголиками и таких людей необходимо принудительно лечить. Женщина которая знает вкус пива должна быть лишина материнских прав и департированна за пределы больших городов. Алкогоики это позор нашего великого государства.
лена путина
5 окт 2019 в 18:54
ну если что то копируете, то уж как у них. а то шоу. а где остальное?