Водитель сбил женщину на Затулинке и скрылся: сын пострадавшей ищет очевидцев

Сегодня утром, 5 октября, в Новосибирске на улице Виктора Уса женщина попала под автомобиль, который скрылся после ДТП.



«У меня мама живёт на Виктора Уса, 1/2, и через дорогу магазин есть и пешеходный перекрёсток с двумя знаками — он чётко виден, никаких поворотов нет. Это, скорее всего, водитель отвлёкся на телефон, или не знаю, ещё на что-нибудь, и не заметил. Я даже не знаю, как можно не заметить», — рассказал корреспонденту НГС сын пострадавшей женщины Владислав Сучков.

Владислав отметил, что машина сбила его маму, когда она шла из магазина на Виктора Уса, 14Б.