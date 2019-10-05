Водитель сбил женщину на Затулинке и скрылся: сын пострадавшей ищет очевидцев

Сегодня утром, 5 октября, в Новосибирске на улице Виктора Уса женщина попала под автомобиль, который скрылся после ДТП.
«У меня мама живёт на Виктора Уса, 1/2, и через дорогу магазин есть и пешеходный перекрёсток с двумя знаками — он чётко виден, никаких поворотов нет. Это, скорее всего, водитель отвлёкся на телефон, или не знаю, ещё на что-нибудь, и не заметил. Я даже не знаю, как можно не заметить», — рассказал корреспонденту НГС сын пострадавшей женщины Владислав Сучков.
Владислав отметил, что машина сбила его маму, когда она шла из магазина на Виктора Уса, 14Б.
«Она не любит медленно идти, чтобы не задерживать транспорт. Она быстрым темпом переходит дорогу. Посмотрела, что нет машин, и пошла, а когда только начала в правую сторону смотреть, то с правой стороны — скорее всего, это была Mazda белая CX-5», — уточнил Владислав.
Машина сбила женщину, попав ей в ногу и плечо.
«Она позвонила мне сразу, она в шоковом состоянии была — машина дальше поехала. Перешла дорогу, пошла домой и звонит мне в слезах», — говорит сын пострадавшей.
Владислав приехал на место и сходил в магазин, так как там стоит видеокамера — авария попала только на левый верхний угол записи. Номера автомобиля там не разглядеть, но пострадавшая запомнила цифры «852». Пострадавшая позвонила в скорую, а Владислав обращался в ГИБДД — там ему сообщили, что объявят в розыск после того, как получат информацию от медиков.
Если вы были очевидцем ДТП, то обращайтесь по номеру Владислава 8 913 392–50–52 или по номеру редакции 8 923 157–00–00.
В начале недели ГИБДД объявила в розыск трёх водителей, которые сбили пешеходов в разных районах города.