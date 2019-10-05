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Культура

Рэпер из Новосибирска выиграл миллион на конкурсе в Крыму

Он потратит его на съёмки фильма про рэп-культуру

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Павел Черников выступает под сценическим псевдонимом Паша Щур

Павел Черников выступает под сценическим псевдонимом Паша Щур

Сегодня, 5 октября, в Крыму подвели итоги грантового конкурса творческой резиденции «Таврида Лит»: два новосибирца получили крупные выигрыши на свои проекты.

«Одними из победителей стали Диана Фледан и Павел Черников из Новосибирской области. На конкурсе Диана представила проект «Форум для молодых поэтов "Попробуй прочесть"» и выиграла 380 тысяч рублей на его реализацию, Павел представил проект «Около культуры (Русский Рэп)» и выиграл 985 тысяч рублей на его реализацию», — говорится в сообщении Центра развития культурных инициатив.

Проект Павла Черникова — это съёмки документального фильм «Около культуры (Русский Рэп)».

«Во время съемок фильма будут проходить мероприятия в виде музыкальных фестивалей и конкурсов для детей с трудной жизненной ситуацией. Основная идея — донести до большего количества людей информацию о положительных сторонах определенного жанра посредством добрых поступков. Основная часть сюжетной линии фильма и реализация благотворительных проектов, связанных со съемками, будет проходить в Сибири и на Дальнем Востоке», — передаёт слова Павла Центр развития культурных инициатив.

Диана Фледан потратит грант на создания форума для молодых поэтов «Попробуй прочесть».

Диана Фледан получила грант на развитие площадки для поэтов

Диана Фледан получила грант на развитие площадки для поэтов

«Это площадка, на которой участники под руководством тренеров в формате творческого интенсива смогут прокачать навыки публичных выступлений, избавиться от сценических зажимов и в комфортной обстановке получить обратную связь по своему творчеству, а после — применить приобретенные умения и проявить себя на большой сцене в рамках поэтического спектакля. Результатом проекта станет качественный рост уровня выступлений участников, издание общего сборника с лучшими произведениями. После окончания форума состоится серия показов спектакля и перформансов, где участники поделятся со зрителями творческими наработками», — рассказала Диана представителям центра.

Всего на грантовый конкурс «Таврида Лит» были поданы 33 заявки. Победителями стали 13 человек, проекты которых были рекомендованы к получению 10 миллионов рублей суммарно.

Этот конкурс проходил в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», который в 2019 году включал в себя 15 тематических смен и проходил с 11 мая по 5 октября; его участниками стали порядка 5 тысяч молодых творцов со всей России. 

В начале лета президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выдаче грантов для поддержки творческих коллективов по всей стране — среди тех, кто получил деньги, оказался журналист из Москвы, который должен был снять фильм про Академгородок и Новосибирск.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    с богаткова
    5 окт 2019 в 16:11

    Слушаю только шансон, запрещаю своим подчиненным переключать музыку.
    На зоне к шансону приучили. я там служил.

    Точняк...
    5 окт 2019 в 16:09

    Люблю класическую музыку,закончил школу музыкальную по класу фортепьяно.
    Но у нас в чопе играет только шансон.
    Желания директора для нас закон.
    Он не служил в местах где зародился шансон.

    Фото пользователя
    5 окт 2019 в 16:06

    У меня внук - рэпер.