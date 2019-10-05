Рэпер из Новосибирска выиграл миллион на конкурсе в Крыму

«Одними из победителей стали Диана Фледан и Павел Черников из Новосибирской области. На конкурсе Диана представила проект «Форум для молодых поэтов "Попробуй прочесть"» и выиграла 380 тысяч рублей на его реализацию, Павел представил проект «Около культуры (Русский Рэп)» и выиграл 985 тысяч рублей на его реализацию», — говорится в сообщении Центра развития культурных инициатив.

Сегодня, 5 октября, в Крыму подвели итоги грантового конкурса творческой резиденции «Таврида Лит»: два новосибирца получили крупные выигрыши на свои проекты.

«Во время съемок фильма будут проходить мероприятия в виде музыкальных фестивалей и конкурсов для детей с трудной жизненной ситуацией. Основная идея — донести до большего количества людей информацию о положительных сторонах определенного жанра посредством добрых поступков. Основная часть сюжетной линии фильма и реализация благотворительных проектов, связанных со съемками, будет проходить в Сибири и на Дальнем Востоке», — передаёт слова Павла Центр развития культурных инициатив.

«Это площадка, на которой участники под руководством тренеров в формате творческого интенсива смогут прокачать навыки публичных выступлений, избавиться от сценических зажимов и в комфортной обстановке получить обратную связь по своему творчеству, а после — применить приобретенные умения и проявить себя на большой сцене в рамках поэтического спектакля. Результатом проекта станет качественный рост уровня выступлений участников, издание общего сборника с лучшими произведениями. После окончания форума состоится серия показов спектакля и перформансов, где участники поделятся со зрителями творческими наработками», — рассказала Диана представителям центра.

Всего на грантовый конкурс «Таврида Лит» были поданы 33 заявки. Победителями стали 13 человек, проекты которых были рекомендованы к получению 10 миллионов рублей суммарно.

Этот конкурс проходил в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», который в 2019 году включал в себя 15 тематических смен и проходил с 11 мая по 5 октября; его участниками стали порядка 5 тысяч молодых творцов со всей России.

В начале лета президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выдаче грантов для поддержки творческих коллективов по всей стране — среди тех, кто получил деньги, оказался журналист из Москвы, который должен был снять фильм про Академгородок и Новосибирск.