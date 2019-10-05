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Еда

Фото: на улице Ленина развернулся арт-фуд-фестиваль с живыми устрицами

Сегодня и завтра можно будет попробовать еду от разных рестораторов в одном месте

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Устрицы на фестивале продаются живыми, есть их предлагают тоже живыми. Стоимость одной устрицы — 150 рублей

Устрицы на фестивале продаются живыми, есть их предлагают тоже живыми. Стоимость одной устрицы — 150 рублей

Сегодня днём, 5 октября, на улице Ленина в Новосибирске за гостиницей Центральная развернулся арт-фуд-фестиваль «Вилка».

По информации организаторов, сегодня лавки с едой будут работать до 21:00 или 22:00. Завтра посетителей ждут с 11:00 до 20:00

В программе — не только продажа еды, но и музыкальная программа: сегодня выступления начинаются в 5 часов, завтра — в 17 часов.

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Первый фестиваль «Вилка» прошёл в конце августа.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    с богаткова
    5 окт 2019 в 15:23

    На Богаткова арт-фестиваль с чоповцами. Рассказываем о всех преимуществах работы в чопе. о престиже професии чоповца.

    Фото пользователя
    5 окт 2019 в 15:22

    Нормальный человек в здравом уме не купит рыбу, мясо или сыр с прилавка в открытом виде, ещё и отрезанное.