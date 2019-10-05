Фото: на улице Ленина развернулся арт-фуд-фестиваль с живыми устрицами

Устрицы на фестивале продаются живыми, есть их предлагают тоже живыми. Стоимость одной устрицы — 150 рублей

Сегодня днём, 5 октября, на улице Ленина в Новосибирске за гостиницей Центральная развернулся арт-фуд-фестиваль «Вилка».

По информации организаторов, сегодня лавки с едой будут работать до 21:00 или 22:00. Завтра посетителей ждут с 11:00 до 20:00

В программе — не только продажа еды, но и музыкальная программа: сегодня выступления начинаются в 5 часов, завтра — в 17 часов.