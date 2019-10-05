Молодёжный чемпионат мира по хоккею-2023 официально разделили между Омском и Новосибирском

К молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023 готовятся два города

Губернатор Омской области Александр Бурков согласовал на федеральном уровне заявку на проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года в Омске. Теперь Омск и Новосибирск поделят между собой матчи.

Заявку накануне, 4 октября, рассмотрела Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта

«Федерацией хоккея России заявка Омской области на проведение чемпионата одобрена. Сегодня на заседании Межведомственной комиссии рекомендовано включить представителей Омской области в созданную дирекцию по организации и проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Кроме того, принято решение создать единый на две площадки — Омск и Новосибирск — общефедеральный оргкомитет по проведению мирового молодёжного первенства по хоккею, который возглавит заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец», — говорится в сообщении правительства Омской области.