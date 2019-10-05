Молодёжный чемпионат мира по хоккею-2023 официально разделили между Омском и Новосибирском

Губернатор Омской области Александр Бурков согласовал на федеральном уровне заявку на проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года в Омске. Теперь Омск и Новосибирск поделят между собой матчи.
Заявку накануне, 4 октября, рассмотрела Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта
«Федерацией хоккея России заявка Омской области на проведение чемпионата одобрена. Сегодня на заседании Межведомственной комиссии рекомендовано включить представителей Омской области в созданную дирекцию по организации и проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Кроме того, принято решение создать единый на две площадки — Омск и Новосибирск — общефедеральный оргкомитет по проведению мирового молодёжного первенства по хоккею, который возглавит заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец», — говорится в сообщении правительства Омской области.
Информация о том, что Новосибирск поделит чемпионат с Омском, появилась ещё в мае, тогда президент ФХР Владислав Третьяк сообщал, что для этого Омск получит деньги на новую арену. Та арена, на которой проходили домашние матчи местного «Авангарда», пришла в аварийное состояние.
«Компания «Газпром нефть» гарантирует строительство нового ледового дворца «Арена Омск», который будет соответствовать требованиям к спортивным объектам для проведения международных соревнований. Новый комплекс будет рассчитан на 12 тысяч зрителей. На данный момент определены основные условия концессионного соглашения. Демонтаж старого здания «Арены Омск» практически завершен; для строительства нового определен земельный участок, в декабре планируется получить заключение государственных экспертиз по проектно-изыскательским работам. Предполагаемый срок начала строительства — первый квартал 2020 года, окончания — в 2022 году», — сообщает правительство Омской области.
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Тем временем Новосибирск также готовится к чемпионату — в конце сентября строители забили первые сваи для строительства новой ледовой арены.