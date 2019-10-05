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Дороги и транспорт

На трассе под Новосибирском «Тойота» разбилась в ДТП с грузовой «ГАЗелью»

Происшествие случилось на аварийном участке дороги

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Подробности происшествия выясняются

Подробности происшествия выясняются

Сегодня утром, 5 октября, на трассе р-256 между Бердском и Искитимом разбились грузовик  и легковая «Тойота».

По информации очевидцев в группе «АвтоБердск» в  соцсети «ВКонтакте», ДТП случилось недалеко от поворота на  станцию Сельская. В аварию попала грузовая ГАЗель и Toyota FunCargo. 

На фото и видео с месте ДТП заметно, что у грузовика повреждена передняя часть. После аварии машины остались на проезжей части.

Подробности происшествия выясняются.

На месте аварии движение немного затруднено

На месте аварии движение немного затруднено

Этот участок, согласно информации на карте Яндекса - аварийный

Этот участок, согласно информации на карте Яндекса - аварийный

25 сентября на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области иномарка столкнулась с фурой. В аварии погибли четыре человека. 

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