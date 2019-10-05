На трассе под Новосибирском «Тойота» разбилась в ДТП с грузовой «ГАЗелью»

Сегодня утром, 5 октября, на трассе р-256 между Бердском и Искитимом разбились грузовик и легковая «Тойота».

По информации очевидцев в группе «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте», ДТП случилось недалеко от поворота на станцию Сельская. В аварию попала грузовая ГАЗель и Toyota FunCargo.

На фото и видео с месте ДТП заметно, что у грузовика повреждена передняя часть. После аварии машины остались на проезжей части.

Подробности происшествия выясняются.