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В небе над Новосибирском начинается непредсказуемый звёздный дождь

Его интенсивность может достигать 350 метеоров в час

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На фото — метеор из потока Персеиды, снят в августе 2019 года

На фото — метеор из потока Персеиды, снят в августе 2019 года

В ближайшую ночь в небе над Новосибирском начнётся звёздный дождь Дракониды.

Активность этого метеорного потока — с 6 по 10 октября, при этом максимум будет в ночь на 10 октября. Поток связан с кометой Джакобини — Циннера, наблюдать его можно вблизи звезды Бета Дракона.

«Число фиксируемых метеоров год от года сильно меняется. Так, в 1933 году наблюдалось захватывающее зрелище, когда интенсивность потока достигала 350 метеоров в минуту. Позже подобное повторилось в 1946 году», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.

Кроме того, со 2 октября по 7 ноября в небе можно наблюдать метеорный поток Ориониды, его радиант в звезде Гамма Близнецов. Максимальное количество метеоров — 25 в час, максимум придётся на 21 октября.

«Метеоры из потока Орионид — это песчинки, выброшенные из кометы Галлея во время одного из её пролётов», — пояснила Виктория Дамм.

В прошлом году новосибирский фотограф Алексей Парфёнов снял метеорный поток Дракониды — для астросъёмки новосибирец отправился в Искитимский район.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Фото пользователя
    5 окт 2019 в 11:03

    Настолько непредсказуемый, что предсказали с точностью до дня.