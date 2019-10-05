В небе над Новосибирском начинается непредсказуемый звёздный дождь

В ближайшую ночь в небе над Новосибирском начнётся звёздный дождь Дракониды.
Активность этого метеорного потока — с 6 по 10 октября, при этом максимум будет в ночь на 10 октября. Поток связан с кометой Джакобини — Циннера, наблюдать его можно вблизи звезды Бета Дракона.
«Число фиксируемых метеоров год от года сильно меняется. Так, в 1933 году наблюдалось захватывающее зрелище, когда интенсивность потока достигала 350 метеоров в минуту. Позже подобное повторилось в 1946 году», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.
Кроме того, со 2 октября по 7 ноября в небе можно наблюдать метеорный поток Ориониды, его радиант в звезде Гамма Близнецов. Максимальное количество метеоров — 25 в час, максимум придётся на 21 октября.
«Метеоры из потока Орионид — это песчинки, выброшенные из кометы Галлея во время одного из её пролётов», — пояснила Виктория Дамм.
В прошлом году новосибирский фотограф Алексей Парфёнов снял метеорный поток Дракониды — для астросъёмки новосибирец отправился в Искитимский район.