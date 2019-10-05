Девушки-учёные из Новосибирска выиграли стипендии по 500 тысяч рублей

Вечером в пятницу, 4 октября, были объявлены десять учёных, которые стали лауреатами конкурса «Для женщин в науке» L'OREAL — UNESCO 2019. В этот список вошли три участницы из Новосибирска.

«В пятницу, 4 октября 2019 года, состоялось заседание жюри. Были выбраны победительницы конкурса «Для женщин в науке» 2019 года», — говорится в сообщении на сайте конкурса.



В десятку лучших вошли: кандидат химических наук Татьяна Кардаш (Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН), кандидат физико-математических наук Олеся Крумкачёва (Институт «Международный томографический центр» СО РАН) и кандидат физико-математических наук Юлия Федосеева (Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН). Каждая участница получит стипендию в размере 500 тысяч рублей.