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В Железнодорожном районе вспыхнули частные дома — огонь распространяется

Пламя перекинулось уже на третье здание

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Гидранты рядом с местом пожара не работают

Гидранты рядом с местом пожара не работают

Поздно вечером в пятницу, 4 октября, в Железнодорожном районе Новосибирска — на Сухарной улице — загорелись два частных дома. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места пожара, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Александра Трофименко
Александра Трофименко

Пламя хорошо видно из высоток, которые стоят рядом с частным сектором.

Александра Трофименко

Читатели шлют видео с места пожара.

Александра Трофименко

Спасатели также уточнили, что пока информации о погибших и пострадавших нет.

Александра Трофименко

«В 20:36 пожарные выехали на вызов по улице Сухарная. По прибытии было установлено, что горят два частных жилых дома, огонь распространяется на третий частный жилой дом. Ближайшие пожарные гидранты на месте пожара находятся в нерабочем состоянии. К месту пожара стягиваются дополнительные силы, в том числе, для подвоза воды», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожарчастный сектор

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Гость
    4 окт 2019 в 21:23

    С каких пор Сухарная стала Железнодорожным районом?

    Гость
    4 окт 2019 в 21:22

    Это где у нас железный район???😂😂

    Гость
    4 окт 2019 в 21:22

    Железный район - это сильно 💪