Гидранты рядом с местом пожара не работают

Поздно вечером в пятницу, 4 октября, в Железнодорожном районе Новосибирска — на Сухарной улице — загорелись два частных дома. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места пожара, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

