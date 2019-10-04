Пламя хорошо видно из высоток, которые стоят рядом с частным сектором.
Читатели шлют видео с места пожара.
Спасатели также уточнили, что пока информации о погибших и пострадавших нет.
«В 20:36 пожарные выехали на вызов по улице Сухарная. По прибытии было установлено, что горят два частных жилых дома, огонь распространяется на третий частный жилой дом. Ближайшие пожарные гидранты на месте пожара находятся в нерабочем состоянии. К месту пожара стягиваются дополнительные силы, в том числе, для подвоза воды», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.