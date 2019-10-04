У вокзала Новосибирск-Главный загорелись два здания — на место направили пожарный поезд

В Железнодорожном районе Новосибирска, неподалёку от вокзала Новосибирск-Главный, вспыхнули два здания — на месте работают пожарные.

По сообщениям читателей, загорелись здания на территории отделения ГИБДД.

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