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У вокзала Новосибирск-Главный загорелись два здания — на место направили пожарный поезд

Огонь от одного здания перекинулся на другое

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Помещения принадлежат, по предварительной информации, железной дороге

Помещения принадлежат, по предварительной информации, железной дороге

В Железнодорожном районе Новосибирска, неподалёку от вокзала Новосибирск-Главный, вспыхнули два здания — на месте работают пожарные.

По сообщениям читателей, загорелись здания на территории отделения ГИБДД.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места трагедии, а также если среди погибших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места трагедии, а также если среди погибших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Александра Трофименко

В МЧС уточнили, что горит соседнее здание с управлением ГАИ. 

Александра Трофименко

Пожар видно с Октябрьского моста.

Александра Трофименко

Читатели шлют нам фотографии пожара.

Александра Трофименко

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, в Железнодорожном районе загорелись два склада.

«На месте работают силы пожарно-спасательных подразделений по повышенному номеру сложности, будет привлечён пожарный поезд. Эти помещения принадлежат, по предварительной информации, железной дороге, но информация уточняется. Людей внутри нет. Огнём полностью повреждено одноэтажное строение небольшое. В настоящий момент горит двухэтажное строение, а рядом расположена кровля. На месте силы и средства МЧС», — сообщили пожарные.

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пожарж/д вокзал

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    4 окт 2019 в 19:00

    Почему не вызвали чоп?ведь надо охранять место чп?

    Точняк
    4 окт 2019 в 18:59

    Нужно еще оцепить территорию силами ЧОПа.

    elka
    4 окт 2019 в 19:00

    сколько вмещает поезд воды????..:)!