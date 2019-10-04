У вокзала Новосибирск-Главный загорелись два здания — на место направили пожарный поезд

В МЧС уточнили, что горит соседнее здание с управлением ГАИ.
Пожар видно с Октябрьского моста.
Читатели шлют нам фотографии пожара.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, в Железнодорожном районе загорелись два склада.
«На месте работают силы пожарно-спасательных подразделений по повышенному номеру сложности, будет привлечён пожарный поезд. Эти помещения принадлежат, по предварительной информации, железной дороге, но информация уточняется. Людей внутри нет. Огнём полностью повреждено одноэтажное строение небольшое. В настоящий момент горит двухэтажное строение, а рядом расположена кровля. На месте силы и средства МЧС», — сообщили пожарные.