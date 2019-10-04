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«Обжигали провода, чтобы сдать в металлолом»: в Новосибирске облились бензином и обгорели двое детей

НГС публикует подробную информацию о происшествии

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10-летнего мальчика доставили в больницу

10-летнего мальчика доставили в больницу

Сегодня, 4 октября, в Дзержинском районе Новосибирска обгорели двое детей. Одному пострадавшему 10 лет, второму 17 лет. 

На месте сейчас работают следователи-криминалисты. НГС выясняет подробности произошедшего.

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Александра Бруня

Второй пострадавший — 17-летний мальчик, он также находится в Новосибирской областной больнице.

«Находится в ожоговом отделении, объем поражения небольшой», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы. 

Александра Бруня

В Новосибирской областной больнице уточнили состояние пострадавшего 10-летнего мальчика.

«17% ожога, шея, верхние конечности», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы.

Александра Бруня

Следователи опубликовали фотографии с места происшествия.

Дети пытались обжечь провода, чтобы потом сдать их в металлолом

Дети пытались обжечь провода, чтобы потом сдать их в металлолом

Александра Бруня

Сейчас 10-летний пострадавший мальчик находится в Новосибирской областной больнице.

«Находится в реанимации ожогового центра», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы.

Александра Бруня

Следователи установили, что инцидент произошёл в гаражах.

«В ходе проведения проверки предварительно установлено, что четверо малолетних детей, находясь в гаражном кооперативе Дзержинского района, с использованием легковоспламеняющийся жидкости производили обжиг проводов для последующей сдачи в металлоприемный пункт. В результате неосторожного обращения с жидкостью двое детей облились и произошло возгорание участков тела», — рассказали подробности в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Александра Бруня

По предварительной информации, произошедшее с детьми — несчастный случай и результат неосторожного обращения с бензином и огнём.

Александра Бруня

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они проводят осмотр.

«По факту получения ожогов двумя малолетними детьми в Дзержинском районе города Новосибирска организована уголовно-процессуальная проверка», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

 

Александра Бруня

Дети получили разные ожоги.

«У [10-летнего] ожоги верхних конечностей, грудной клетки и лица более 20%. Он тяжелый. И второй — это 17-летний мальчик, — у него ожоги кистей», — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    вопрос
    4 окт 2019 в 18:18

    Реально есть люди,которых волнуют чужие дети и их проблемы?
    Мне по барабану.

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 18:17

    Нам зачем это знать? Абсолютно не интересно.

    4 окт 2019 в 18:46

    10 и 17 лет, какие общие интересы? наркотики, педофилия? а вообще, судя по новостям на этом ресурсе, похоже я скоро какать буду ходить с осторожностью, вдруг за унитазом сидит корреспондент, чтобы начать он-лайн трансляцию на НГС