«Обжигали провода, чтобы сдать в металлолом»: в Новосибирске облились бензином и обгорели двое детей

Второй пострадавший — 17-летний мальчик, он также находится в Новосибирской областной больнице.
«Находится в ожоговом отделении, объем поражения небольшой», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы.
В Новосибирской областной больнице уточнили состояние пострадавшего 10-летнего мальчика.
«17% ожога, шея, верхние конечности», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы.
Следователи опубликовали фотографии с места происшествия.
Сейчас 10-летний пострадавший мальчик находится в Новосибирской областной больнице.
«Находится в реанимации ожогового центра», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы.
Следователи установили, что инцидент произошёл в гаражах.
«В ходе проведения проверки предварительно установлено, что четверо малолетних детей, находясь в гаражном кооперативе Дзержинского района, с использованием легковоспламеняющийся жидкости производили обжиг проводов для последующей сдачи в металлоприемный пункт. В результате неосторожного обращения с жидкостью двое детей облились и произошло возгорание участков тела», — рассказали подробности в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
По предварительной информации, произошедшее с детьми — несчастный случай и результат неосторожного обращения с бензином и огнём.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они проводят осмотр.
«По факту получения ожогов двумя малолетними детьми в Дзержинском районе города Новосибирска организована уголовно-процессуальная проверка», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Дети получили разные ожоги.
«У [10-летнего] ожоги верхних конечностей, грудной клетки и лица более 20%. Он тяжелый. И второй — это 17-летний мальчик, — у него ожоги кистей», — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.