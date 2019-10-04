Темы

СЕЙЧАС +12°С
Пробки 5/10
usd 65.13
eur 71.30

Все новости

Все новости
Происшествия

В Новосибирске облили бензином и подожгли 10-летнего мальчика

В инциденте пострадали двое несовершеннолетних

Поделиться

7 936
16 Обсудить
Ребёнка везут в ожоговый центр

Ребёнка везут в ожоговый центр

Сегодня, 4 октября, в Дзержинском районе Новосибирска облили бензином и подожгли 10-летнего ребёнка, также пострадал его 17-летний друг. 

«Там два пострадавших. Ребёнок, который там в гаражах получил ожоги, на которого что-то вылили и подожгли — это 10-летний. У него ожоги верхних конечностей, грудной клетки и лица более 20%. Он тяжелый. И второй — это 17-летний мальчик, — у него ожоги кистей», — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

НГС уточняет подробности происшествия в режиме онлайн.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пострадал ребенок

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (16)

    4 окт 2019 в 18:11

    откуда у 10 летнего друг 17 лет? копать нужно отсюда

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 18:09

    тут однозначно нужна физическая защита - телохранители ЧОПа.

    Демократ
    4 окт 2019 в 18:16

    Я бы убил если бы моего ребенка подожгли. Лучше 5 лет в клетке, чем знать что такой нелюдь с тобой рядом живет.