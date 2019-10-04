В Новосибирске облили бензином и подожгли 10-летнего мальчика

Сегодня, 4 октября, в Дзержинском районе Новосибирска облили бензином и подожгли 10-летнего ребёнка, также пострадал его 17-летний друг.

«Там два пострадавших. Ребёнок, который там в гаражах получил ожоги, на которого что-то вылили и подожгли — это 10-летний. У него ожоги верхних конечностей, грудной клетки и лица более 20%. Он тяжелый. И второй — это 17-летний мальчик, — у него ожоги кистей», — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.