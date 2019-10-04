Видео: люди в белых масках собрались на пригородном вокзале

Сегодня днём, 4 октября, в Новосибирске на пригородном вокзале поставили спектакль «PRO животных и людей» — во время постановки актёры надевали белые маски.

Постановку сделали по пьесам американского драматурга Дона Нигро.

«Для нас это новый опыт, потому что не пробовали это, такой своеобразный дебют, как и для актёров, это новая сцена, потому что на площадке пригородного вокзала все равно есть отличия от театра. Думаем, что у нас эксперимент удался, потому что как бы по разговорам в зале, те люди, которые подходили, задавали вопросы, понравилась музыка. Смогли донести смысл этих пьес. Получается, были показаны шесть из одиннадцати пьес этого драматурга», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела маркетинга компании «Экспресс-Пригород» Алла Попова.