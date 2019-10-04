4 октября пятница
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 65.13
eur 71.30

Темы

СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 65.13
eur 71.30

Все новости

Все новости
Культура

Видео: люди в белых масках собрались на пригородном вокзале

Для пассажиров поставили спектакль о взаимоотношениях людей и животных

Поделиться

2 223
12 Обсудить
Театральная студия&nbsp;«PROтеатр» поставила спектакль по пьесе американского драматурга Дона Нигро

Театральная студия «PROтеатр» поставила спектакль по пьесе американского драматурга Дона Нигро

Сегодня днём, 4 октября, в Новосибирске на пригородном вокзале поставили спектакль «PRO животных и людей» — во время постановки актёры надевали белые маски.

Постановку сделали по пьесам американского драматурга Дона Нигро. 

«Для нас это новый опыт, потому что не пробовали это, такой своеобразный дебют, как и для актёров, это новая сцена, потому что на площадке пригородного вокзала все равно есть отличия от театра. Думаем, что у нас эксперимент удался, потому что как бы по разговорам в зале, те люди, которые подходили, задавали вопросы, понравилась музыка. Смогли донести смысл этих пьес. Получается, были показаны шесть из одиннадцати пьес этого драматурга», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела маркетинга компании «Экспресс-Пригород» Алла Попова.

Спектакль начался в 15 часов и длился 45 минут, сцену поставили недалеко от турникетов, а также развернули к ней сиденья зала ожидания.

На языке животных актёры рассказывали о взаимоотношениях между людьми и животными, рассказала корреспонденту НГС Алла Попова.

Десять актёров играли индюшек, утконоса, попугаев, леммингов, коров. Белые маски были призваны обезличить героев, чтобы  донести зрителю ситуацию на языке животных. Например, в одной из сценок есть три коровы, которые ожидают, что их поведут на скотобойню — там показан страх ожидания от лица животных.

Постановка привлекла внимание зрителей

Постановка привлекла внимание зрителей

Спектакль поставили в Международный день защиты животных

Спектакль поставили в Международный день защиты животных

Показ приурочен к году театра в России

Показ приурочен к году театра в России

В середине сентября на Михайловской набережной показали скандальный спектакль «Свинополис» польского уличного театра Teatr Biuro Podrozy.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

спектакль

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (12)

    Точняк
    4 окт 2019 в 20:47

    Намусорят а потом подметать за ними.

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 20:45

    Надо всех изловить и обезвредить. Ибо это как минимум хулиганство.

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 20:42

    На зоне, когда служил, так там регулярно были спектакли