Видео: люди в белых масках собрались на пригородном вокзале

Сегодня днём, 4 октября, в Новосибирске на пригородном вокзале поставили спектакль «PRO животных и людей» — во время постановки актёры надевали белые маски.
Постановку сделали по пьесам американского драматурга Дона Нигро.
«Для нас это новый опыт, потому что не пробовали это, такой своеобразный дебют, как и для актёров, это новая сцена, потому что на площадке пригородного вокзала все равно есть отличия от театра. Думаем, что у нас эксперимент удался, потому что как бы по разговорам в зале, те люди, которые подходили, задавали вопросы, понравилась музыка. Смогли донести смысл этих пьес. Получается, были показаны шесть из одиннадцати пьес этого драматурга», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела маркетинга компании «Экспресс-Пригород» Алла Попова.
Спектакль начался в 15 часов и длился 45 минут, сцену поставили недалеко от турникетов, а также развернули к ней сиденья зала ожидания.
На языке животных актёры рассказывали о взаимоотношениях между людьми и животными, рассказала корреспонденту НГС Алла Попова.
Десять актёров играли индюшек, утконоса, попугаев, леммингов, коров. Белые маски были призваны обезличить героев, чтобы донести зрителю ситуацию на языке животных. Например, в одной из сценок есть три коровы, которые ожидают, что их поведут на скотобойню — там показан страх ожидания от лица животных.
В середине сентября на Михайловской набережной показали скандальный спектакль «Свинополис» польского уличного театра Teatr Biuro Podrozy.