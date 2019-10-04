4 октября пятница
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 65.13
eur 71.30

Темы

СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 65.13
eur 71.30

Все новости

Все новости
Милота

Сибирячка по заказу занятых родителей мастерит поделки для детсада: часть работ делает её сын

Родители присылают образцы поделок из интернета и просят, чтобы было так же

Поделиться

595
10 Обсудить
Анастасия Владыко работает в сфере туризма. Занялась поделками для детских садов и школ примерно полгода назад&nbsp;

Анастасия Владыко работает в сфере туризма. Занялась поделками для детских садов и школ примерно полгода назад 

Жительница Бердска Новосибирской области Анастасия Владыко решила заняться поделками для детского сада и школы: её вдохновил сын, который к тому моменту продавал свои работы через соцсети. 

«У меня сыну 10 лет, он три года занимается квиллингом. Он подал объявление "ВКонтакте" о продаже своих поделок. А я уже у него подглядела. Думаю, попробую тоже, — рассказала НГС Анастасия Владыко. — Потом мы участвовали пару раз в благотворительных ярмарках, когда в школе проходила Неделя добра. И пошло, пошло, потом накопился материал, затем мы решили собирать всякие шишки, листочки — в общем, дары природы. Я разместила объявления, люди начали заказывать». 

Владиславу 10 лет, три года назад он увлёкся квиллингом

Владиславу 10 лет, три года назад он увлёкся квиллингом

За полгода жительница города Бердска сделала на заказ около 100 поделок. В зависимости от уровня сложности они стоят в среднем 300–500 рублей. «Звонят, скидывают образец работы или спрашивают, что я могу предложить. Я отправляю свои варианты, — рассказала она. — Предпочитают, чтобы было видно работу ребёнка. Если что-то там не суперсложное, говорю сыну: "На, твоя доля". Он в последнее время говорит: "Мама, что ты сама всё делаешь, я тоже денежку хочу". Я говорю: "Хорошо, делай"».

По её словам, часто родители звонят и говорят, что поделку им нужно было сдать ещё вчера. Если есть время и материалы, девушка успевает сделать и передать работу в тот же день. «Я думаю, что в современном мире невозможно всё успеть. Или, например, человек просто не умеет это делать. И бич нашего времени — это как раз то, что не хватает этого времени. А ребёнку хочется поучаствовать, — выразила мастер отношение к существованию таких услуг. — И обращение ко мне, я считаю, — это уже участие и это уже хорошо. Потому что вместе с ребёнком можно самим потом что-то доделать. Однажды, например, мне сказали: "Мы там ещё яблочки приклеили"». 

Анастасия Владыко работает в сфере туризма, а поделками занимается по мере возможности. Материалы собирает, где придётся. Например, сегодня, когда шла на работу, увидела дуб, на обратном пути собрала листочки. У работ есть сезонность: сейчас спросом пользуются осенние поделки, ко Дню учителя, а дальше начнётся подготовка к Новому году, 8 Марта и 23 февраля. 

В июле НГС рассказывал историю Натальи Хорошковой, которая делает модные вещи из газет, — новую технику она освоила с помощью видео на YouTube. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

школадетский сад

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (10)

    Инга
    4 окт 2019 в 20:05

    Я думала смысл поделки в детском саду или в школе в том, чтобы ребёнок сам сделал что-то, пусть и неказистое, и научился работать руками. А не в том, чтобы подгрузить родителей или чтобы чужая тетя заработала

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 20:00

    Красивые поделки! Молодцы! Когда я был ребёнок тоже любил делать поделки, правда получалось не очень.

    вопрос
    4 окт 2019 в 19:59

    Чем могут быть заняты родители?
    Давить диван после работы?
    Пить пивко?
    Тратить время на бессмысленые занятия вроде соцсетей и месенджеров?
    В особо запущеных случаях см тв?