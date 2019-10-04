Сибирячка по заказу занятых родителей мастерит поделки для детсада: часть работ делает её сын

Анастасия Владыко работает в сфере туризма. Занялась поделками для детских садов и школ примерно полгода назад Фото: Анастасия Владыко

Жительница Бердска Новосибирской области Анастасия Владыко решила заняться поделками для детского сада и школы: её вдохновил сын, который к тому моменту продавал свои работы через соцсети. «У меня сыну 10 лет, он три года занимается квиллингом. Он подал объявление "ВКонтакте" о продаже своих поделок. А я уже у него подглядела. Думаю, попробую тоже, — рассказала НГС Анастасия Владыко. — Потом мы участвовали пару раз в благотворительных ярмарках, когда в школе проходила Неделя добра. И пошло, пошло, потом накопился материал, затем мы решили собирать всякие шишки, листочки — в общем, дары природы. Я разместила объявления, люди начали заказывать».

Владиславу 10 лет, три года назад он увлёкся квиллингом Фото: Анастасия Владыко

За полгода жительница города Бердска сделала на заказ около 100 поделок. В зависимости от уровня сложности они стоят в среднем 300–500 рублей. «Звонят, скидывают образец работы или спрашивают, что я могу предложить. Я отправляю свои варианты, — рассказала она. — Предпочитают, чтобы было видно работу ребёнка. Если что-то там не суперсложное, говорю сыну: "На, твоя доля". Он в последнее время говорит: "Мама, что ты сама всё делаешь, я тоже денежку хочу". Я говорю: "Хорошо, делай"». По её словам, часто родители звонят и говорят, что поделку им нужно было сдать ещё вчера. Если есть время и материалы, девушка успевает сделать и передать работу в тот же день. «Я думаю, что в современном мире невозможно всё успеть. Или, например, человек просто не умеет это делать. И бич нашего времени — это как раз то, что не хватает этого времени. А ребёнку хочется поучаствовать, — выразила мастер отношение к существованию таких услуг. — И обращение ко мне, я считаю, — это уже участие и это уже хорошо. Потому что вместе с ребёнком можно самим потом что-то доделать. Однажды, например, мне сказали: "Мы там ещё яблочки приклеили"».