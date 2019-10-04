Китайские спецназовцы приедут в Новосибирск на антитеррористические учения

На следующей неделе в Новосибирской области начнутся антитеррористические учения «Сотрудничество-2019», в которых примут участие китайские спецназовцы и полицейские вместе со своими российскими коллегами.
О том, что с 11 по 18 октября на базе новосибирского отряда спецназа «Ермак» пройдут антитеррористические учения, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления сил специального назначения Росгвардии Игоря Семиляка.
«С нашей стороны будут привлекаться более 40 военнослужащих, с китайской стороны такое же число представителей Народной вооруженной полиции Китая. Подразделения будут сводными», — сообщил Семиляк.
По его словам, в учениях примут участие в том числе бойцы китайского спецназа «Ловчий сокол», который предназначен для борьбы с терроризмом.
«В ходе учений мы отработаем совместные действия по пресечению деятельности преступных группировок на транспорте, в здании, на открытой местности, в лесистой местности, в том числе ночью. Активная фаза учений в лесу займет двое суток», — рассказал представитель Росгвардии.
Он добавил, что в каждом сводном подразделении будет переводчик из числа курсантов, которые изучают китайский язык.
«Как показывает опыт предыдущих учений, переводчики буквально к исходу первого дня нашим военнослужащим уже не требуются. Даже те разговорники, которые мы разрабатываем, убирают в карман и прекрасно к концу дня начинают понимать друг друга», — цитирует информагентство Игоря Семиляка.
В прошлом месяце в Советском районе Новосибирска прошли антитеррористические учения ФСБ — ради них перекрыли судоходный шлюз. Во время проведения учений полицейские задержали фотографа НГС Густаво Веласкеса, заявив, что он снимал «не там, где нужно, и не тех, кого нужно».