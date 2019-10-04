Китайские спецназовцы приедут в Новосибирск на антитеррористические учения

В недельных учениях примут участие полицейские и спецназовцы из Китая

На следующей неделе в Новосибирской области начнутся антитеррористические учения «Сотрудничество-2019», в которых примут участие китайские спецназовцы и полицейские вместе со своими российскими коллегами.

О том, что с 11 по 18 октября на базе новосибирского отряда спецназа «Ермак» пройдут антитеррористические учения, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления сил специального назначения Росгвардии Игоря Семиляка.

«С нашей стороны будут привлекаться более 40 военнослужащих, с китайской стороны такое же число представителей Народной вооруженной полиции Китая. Подразделения будут сводными», — сообщил Семиляк.