«Телефон стал недоступен почти сразу»: в Новосибирске пропала девушка в зелёном пуховике

В Новосибирске ищут 29-летнюю Анастасию Купрякову. Девушка пропала 2 октября.
«Из особых примет — у неё украинский акцент при разговоре и медленная неуверенная походка. Она прихрамывает на левую ногу. В ночь с 1 на 2 октября рано утром Анастасия вышла из дома на улице Выборной и не вернулась.Через 30 минут телефон стал недоступен», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.
Она добавила, что ранее девушка не пропадала, накануне знакомым и родственниках о каких-то планах уехать не говорила и ни с кем не ссорилась.
«Нам известно, что у неё был билет на поезд до Питера. По информации полиции, она вышла в Кирове. Отряд «Лизы Алерт» в Кирове работает вместе с нами», — добавила Лиманская.
При этом никто не исключает вариант, что девушка по-прежнему может находиться в Новосибирске.
В поисковом отряде «Лиза Алерт» в Новосибирске уточнили, что она была одета в зелёный пуховик и коричневое платье под «змеиную кожу». Также Купрякова надела чёрные колготки и чёрные высокие сапоги. У неё нормальное телосложение, каштановые, крашеные волосы и карие глаза. Её рост — 167 сантиметров.
Всех, кому что-либо известно о том, где сейчас находится Анастасия Купрякова, волонтёры просят сообщить в полицию по телефонам: 8(800)700–54–52 или 112.
Во вторник в Новосибирске пропал 12-летний подросток. Его нашли спустя сутки поисков.