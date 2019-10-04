«Телефон стал недоступен почти сразу»: в Новосибирске пропала девушка в зелёном пуховике

В Новосибирске ищут 29-летнюю Анастасию Купрякову. Девушка пропала 2 октября.

«Из особых примет — у неё украинский акцент при разговоре и медленная неуверенная походка. Она прихрамывает на левую ногу. В ночь с 1 на 2 октября рано утром Анастасия вышла из дома на улице Выборной и не вернулась.Через 30 минут телефон стал недоступен», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.

Она добавила, что ранее девушка не пропадала, накануне знакомым и родственниках о каких-то планах уехать не говорила и ни с кем не ссорилась.



«Нам известно, что у неё был билет на поезд до Питера. По информации полиции, она вышла в Кирове. Отряд «Лизы Алерт» в Кирове работает вместе с нами», — добавила Лиманская.

