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«Телефон стал недоступен почти сразу»: в Новосибирске пропала девушка в зелёном пуховике

Анастасия Купрякова не выходит на связь с родственниками уже третий день

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Анастасия Купрякова пропала в зелёном пуховике, который на фото слева

Анастасия Купрякова пропала в зелёном пуховике, который на фото слева

В Новосибирске ищут 29-летнюю Анастасию Купрякову. Девушка пропала 2 октября.

«Из особых примет — у неё украинский акцент при разговоре и медленная неуверенная походка. Она прихрамывает на левую ногу. В ночь с 1 на 2 октября рано утром Анастасия вышла из дома на улице Выборной и не вернулась.Через 30 минут телефон стал недоступен», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.

Она добавила, что ранее девушка не пропадала, накануне знакомым и родственниках о каких-то планах уехать не говорила и ни с кем не ссорилась.

«Нам известно, что у неё был билет на поезд до Питера. По информации полиции, она вышла в Кирове. Отряд «Лизы Алерт» в Кирове работает вместе с нами», — добавила Лиманская.

При этом никто не исключает вариант, что девушка по-прежнему может находиться в Новосибирске.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» в Новосибирске уточнили, что она была одета в зелёный пуховик и коричневое платье под «змеиную кожу». Также Купрякова надела чёрные колготки и чёрные высокие сапоги. У неё нормальное телосложение, каштановые, крашеные волосы и карие глаза. Её рост — 167 сантиметров.

Всех, кому что-либо известно о том, где сейчас находится Анастасия Купрякова, волонтёры просят сообщить в полицию по телефонам: 8(800)700–54–52 или 112.

Во вторник в Новосибирске пропал 12-летний подросток. Его нашли спустя сутки поисков

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Виктор
    4 окт 2019 в 16:57

    Девушка???? Она девушка???? В каком месте она девушка???? Почему она она вдруг девушкой стала в 29 лет????

    с богаткова
    4 окт 2019 в 16:57

    Это нормально что девушки покидают "родное гнездо" и ищут спутника жизни, при этом родственики настолька надоедают что они не отвечают им ..и и имеют полное право...

    вопрос
    4 окт 2019 в 16:57

    Нагуляется и вернется...