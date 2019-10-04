Новосибирцам предложили обменять мусор на билеты в театр и музей

На один билет нужно набрать два килограмма вторсырья

«С 12 октября по 15 ноября в Новосибирске пройдет масштабная городская экологическая акция "Мусор в обмен на экобилеты". <...> В разных районах города Новосибирска будут организованы точки приёма вторсырья. Нужно принести алюминий, стекло, пластик или макулатуру в один из пунктов приема, получить экобилет и обменять его в офисе выдачи билетов (Красный проспект, 50, офис 341) на любые культурные мероприятия. Все сданные в рамках акции отходы поступят на переработку для вторичного использования или утилизации», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Мэрия Новосибирска объявила об экологической акции, которая будет проходить в городе в течение месяца — жителям предлагают сдать по 2 килограмма металла или стекла и получить в обмен билет в театр или музей.

Пока к проекту подключились только Музей города Новосибирска и «Театр ваших историй». Организаторы планируют привлечь к акции и другие культурные учреждения. В понедельник, 7 октября, проект презентуют представителям музеев, театров, кинотеатров, концертных залов.

«Принять участие в акции можно только один раз и получить один экобилет вне зависимости от количества сданного вторсырья, но не менее 2 кг одного из видов отходов (макулатуры, пластика, стекла или алюминия). За время акции "Мусор в обмен на экобилеты" планируется собрать не менее 10 тонн бытовых отходов и выдать не менее 3000 экобилетов, которые жители города смогут обменять на билеты в учреждения культуры», — говорится в сообщении мэрии.

Описание требований к сданному в переработку сырью можно посмотреть на сайте проекта ekobiletnsk.ru.

Акцию проводит Новосибирская ассоциация детских объединений вместе с мэрией и министерством региональной политики Новосибирской области.

В начале сентября стало известно, что за год новосибирцы сдали в переработку 14 тонн стекла — они складывали их в контейнеры компании «Арктика Сити».