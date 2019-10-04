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Город

Новосибирцам предложили обменять мусор на билеты в театр и музей

Пока к акции подключились Музей Новосибирска и «Театр ваших историй»

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На один билет нужно набрать два килограмма вторсырья

На один билет нужно набрать два килограмма вторсырья

Мэрия Новосибирска объявила об экологической акции, которая будет проходить в городе в течение месяца — жителям предлагают сдать по 2 килограмма металла или стекла и получить в обмен билет в театр или музей.

«С 12 октября по 15 ноября в Новосибирске пройдет масштабная городская экологическая акция "Мусор в обмен на экобилеты". <...> В разных районах города Новосибирска будут организованы точки приёма вторсырья. Нужно принести алюминий, стекло, пластик или макулатуру в один из пунктов приема, получить экобилет и обменять его в офисе выдачи билетов (Красный проспект, 50, офис 341) на любые культурные мероприятия. Все сданные в рамках акции отходы поступят на переработку для вторичного использования или утилизации», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Пока к проекту подключились только Музей города Новосибирска и «Театр ваших историй». Организаторы планируют привлечь к акции и другие культурные учреждения. В понедельник, 7 октября, проект презентуют представителям музеев, театров, кинотеатров, концертных залов.

«Принять участие в акции можно только один раз и получить один экобилет вне зависимости от количества сданного вторсырья, но не менее 2 кг одного из видов отходов (макулатуры, пластика, стекла или алюминия). За время акции "Мусор в обмен на экобилеты" планируется собрать не менее 10 тонн бытовых отходов и выдать не менее 3000 экобилетов, которые жители города смогут обменять на билеты в учреждения культуры», — говорится в сообщении мэрии.

Описание требований к сданному в переработку сырью можно посмотреть на сайте проекта ekobiletnsk.ru.

Акцию проводит Новосибирская ассоциация детских объединений вместе с мэрией и министерством региональной политики Новосибирской области.

В начале сентября стало известно, что за год новосибирцы сдали в переработку 14 тонн стекла — они складывали их в контейнеры компании «Арктика Сити».

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    КОММЕНТАРИИ (38)

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    4 окт 2019 в 19:53

    Я понимаю...ты мя нетерпишь, непереносишь прям...а ты бухани со мной...вот прям щас...как жэ тяжэло удерживать статус каралэвы.....

    Бабушка
    4 окт 2019 в 19:33

    В этом плане, в Союзе было хорошо. Сдавали макулатуру и за это можно было книги получить. Сейчас бумажные книги не так актуальны, но могли бы за сдачу макулатуру выдавать электронную книгу. Но ведь сейчас не заботятся об экологии. Не та эпоха...

    Точняк...
    4 окт 2019 в 19:28

    Директор приказал мусор собрать, будет сдавать на билеты.