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Дороги и транспорт

Улицу Петухова продлят до Северо-Чемского

Дорогу построят за два этапа — её хотят довести до Комсомольской

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Улицу Петухова хотят расширить до 4 полос и продлить до улицы Комсомольской

Улицу Петухова хотят расширить до 4 полос и продлить до улицы Комсомольской

В Кировском районе Новосибирска продлят улицу Петухова до микрорайона «Просторный» — в первый этап войдёт строительство дороги до ЖК «Матрёшкин двор».

Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска. Разрешение на строительство 2 октября получило МКУ «Управление дорожного строительства». Как уточняется в документе, автомобильная дорога будет построена в два этапа. В первый войдёт строительство участка длиной в 700 метров от железнодорожного переезда до улицы Петухова, 95. 

Как уточнили в мэрии, проект новой дороги разработан по заказу СК «Вира-Строй». Подрядчиком выбран «Новосибирскавтодор». На строительство первого этапа потратят 200 миллионов рублей — работы завершат к 1 октября 2021 года. 

В мэрии подчеркнули, что в дальнейшем дорогу планируют вывести на улицу Комсомольскую. Дорога будет 4-полосной, её ширина — 14 метров. 

«В 2019 году на участке под строительство дороги планируют выполнить работы по выносу газопровода и водопровода, строительству ливневой канализации, демонтажу существующих проездов, переустройству сетей связи, устройству временных объездных дорог», — рассказали в мэрии.

В середине сентября стало известно, что в 2020 году в Кировском районе построят несколько дорог, чтобы избавиться от проблемы пробок — для этого установят новые светофоры и продлят две улицы. А в конце августа мэрия Новосибирска заказала разработку проектной документации строительства продолжения улицы Георгия Колонды — сейчас она упирается в Окружную, а после реконструкции она пройдет прямо по оврагу и выйдет на Объединения. На этой улице также собираются пробки.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

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    4 окт 2019 в 16:39

    Поддерживаю. Город для нас,автомобилистов. На Богаткова, кстати, идеальная дорога.

    4 окт 2019 в 16:45

    Слава ЛОКТЮ!!!
    Мы сделали верный выбор!

    злючка крашеная
    4 окт 2019 в 16:52

    А карта есть? А то не совсем понятно, как они собираются их соединять - где Комсомольская, и где Петухова?