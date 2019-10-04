Сибиряк решил бороться с бесплатными газетами и обклеил почтовые ящики наклейками

«Установка баков для раздельного сбора отходов требует места во дворе, согласования со всеми органами, но гораздо лучше просто не производить лишних отходов. У нас стало много бесплатных газет, даже у нас в Кольцово их две или три. Никто их почти не читает. Люди вытаскивают их со своей адресной корреспонденцией, а газеты кто-то уносит, кто-то выкидывает», — рассказал корреспонденту НГС житель Кольцово Александр Чернышев.

Житель наукограда Кольцово под Новосибирском решил бороться с бесплатными газетами, которые засоряют подъезд — он распечатал наклейки против них и предложил соседям расклеить их на почтовые ящики.

В итоге, как утверждает сибиряк, слишком много ресурсов уходит на ненужные никому газеты, а в подъезде постоянно бардак.

«Чтобы облегчить труд человека, который убирает подъезд, сохранить экологию, помочь издателям исключить лишние расходы, я заказал наклейки с символом "NoSpam". <...> Может быть, идея приживётся и поможет сохранить ресурсы», — добавил Чернышев.



По его идее, разносчики бесплатных газет и печатной рекламы не будут кидать их в почтовые ящики с наклейкой. Он утверждает, что такая инициатива принесет пользу не только горожанам, но и издателям, которые будут печатать меньший тираж, но зато для заинтересованных в нём людей.

Чернышев потратил на наклейки 105 рублей и повесил их в своём подъезде с объявлением для разносчиков. Спустя сутки после этого из 35 наклеек жители подъезда развесили на свои почтовые ящики половину.

В конце августа житель Новосибирской области Михаил присоединился к флешмобу #мечтаСониРыбиной — он расклеил на остановках Новосибирска объявления с монетами, которые горожане могут взять, если им не хватает на проезд.

