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Сибиряк решил бороться с бесплатными газетами и обклеил почтовые ящики наклейками

Он надеется, что из-за них издатели будут уменьшать тиражи

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Сибиряк предлагает соседям специальной наклейкой защитить свои почтовые ящики от ненужных газет

Сибиряк предлагает соседям специальной наклейкой защитить свои почтовые ящики от ненужных газет

Житель наукограда Кольцово под Новосибирском решил бороться с бесплатными газетами, которые засоряют подъезд — он распечатал наклейки против них и предложил соседям расклеить их на почтовые ящики.

«Установка баков для раздельного сбора отходов требует места во дворе, согласования со всеми органами, но гораздо лучше просто не производить лишних отходов. У нас стало много бесплатных газет, даже у нас в Кольцово их две или три. Никто их почти не читает. Люди вытаскивают их со своей адресной корреспонденцией, а газеты кто-то уносит, кто-то выкидывает», — рассказал корреспонденту НГС житель Кольцово Александр Чернышев.

В итоге, как утверждает сибиряк, слишком много ресурсов уходит на ненужные никому газеты, а в подъезде постоянно бардак.

«Чтобы облегчить труд человека, который убирает подъезд, сохранить экологию, помочь издателям исключить лишние расходы, я заказал наклейки с символом "NoSpam". <...> Может быть, идея приживётся и поможет сохранить ресурсы», — добавил Чернышев.

По его идее, разносчики бесплатных газет и печатной рекламы не будут кидать их в почтовые ящики с наклейкой. Он утверждает, что такая инициатива принесет пользу не только горожанам, но и издателям, которые будут печатать меньший тираж, но зато для заинтересованных в нём людей.

Чернышев потратил на наклейки 105 рублей и повесил их в своём подъезде с объявлением для разносчиков. Спустя сутки после этого из 35 наклеек жители подъезда развесили на свои почтовые ящики половину.

В конце августа житель Новосибирской области Михаил присоединился к флешмобу #мечтаСониРыбиной — он расклеил на остановках Новосибирска объявления с монетами, которые горожане могут взять, если им не хватает на проезд.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Марина
    4 окт 2019 в 18:12

    Выкидываю газеты прямо на пол подьезда. У нас есть поломойка, пусть отрабатывает свою зарплату.

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 18:06

    Не поможет. Что-бы не совали всякие спам газеты в почтовый ящик единственный выход :- это выкорчевать и убрать все почтовые ящики из подъёздов. Ибо не нужны они уже совсем. Да и у болшей части ящиков искорёжены и сломаны дверцы вырваны замки.

    elka
    4 окт 2019 в 18:14

    Вместо прокладки можно использовать газету..:))