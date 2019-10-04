Новосибирские белки начали седеть — учёные связали этот процесс с глобальным потеплением

Белки начали менять рыжий окрас на серый Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские белки начали менять свой традиционный рыжий окрас на зимний серый. Учёные Института систематики и экологии животных СО РАН пояснили, что смена окраса животных перед зимним периодом — линька. Этот регулярный процесс зависит от времени наступления холодов. Полностью поседеют животные к ноябрю.



Линька у белок хоть и наступает примерно в одни и те же сроки, но всё же зависит от колебания температур Фото: Александр Ощепков / НГС

«Сроки линьки напрямую зависят от внешней среды: от наступления холодов, то есть колебания температур. Но каждый год всё это происходит примерно в одни и те же сроки. Это заложено уже генетически в организмах животных, которые линяют», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора по научной работе ИСиЭЖ СО РАН, заведующий лабораторией экологии сообществ позвоночных животных, доктор биологических наук Юрий Литвинов.



Американские учёные провели большое исследование линьки разных зверей Америки, Европы и Сибири Фото: Александр Ощепков / НГС

Литвинов также рассказал об исследовании американских учёных, которые на протяжении нескольких лет изучали линьку животных, обитающих примерно в одинаковых природных условиях и регионах: в США, Европе и Сибири.



После изучения срока наступления звериной линьки в разных регионах, учёные обнаружили, что он сдвигается и связали это с происходящим глобальным потеплением Фото: Александр Ощепков / НГС

«Они (накопленные и изученные данные. — Прим. ред.) позволяли судить об изменениях климатических, глобальных в природе. И можно констатировать, что всё-такие глобальное потепление происходит: сроки немножко сдвигаются», — пояснил Юрий Литвинов.



В Академгородке, заметили новосибирские учёные, в этом году очень много молодых белок Фото: Александр Ощепков / НГС