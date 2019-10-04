Новосибирские белки начали седеть — учёные связали этот процесс с глобальным потеплением

Новосибирские белки начали менять свой традиционный рыжий окрас на зимний серый.
Учёные Института систематики и экологии животных СО РАН пояснили, что смена окраса животных перед зимним периодом — линька. Этот регулярный процесс зависит от времени наступления холодов. Полностью поседеют животные к ноябрю.
«Сроки линьки напрямую зависят от внешней среды: от наступления холодов, то есть колебания температур. Но каждый год всё это происходит примерно в одни и те же сроки. Это заложено уже генетически в организмах животных, которые линяют», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора по научной работе ИСиЭЖ СО РАН, заведующий лабораторией экологии сообществ позвоночных животных, доктор биологических наук Юрий Литвинов.
Литвинов также рассказал об исследовании американских учёных, которые на протяжении нескольких лет изучали линьку животных, обитающих примерно в одинаковых природных условиях и регионах: в США, Европе и Сибири.
«Они (накопленные и изученные данные. — Прим. ред.) позволяли судить об изменениях климатических, глобальных в природе. И можно констатировать, что всё-такие глобальное потепление происходит: сроки немножко сдвигаются», — пояснил Юрий Литвинов.
Ранее НГС рассказывал, что процесс линьки животных, по мнению учёных, связан также и с сокращением светового дня.