В Новосибирске появилась карта, по которой можно отследить вырубку деревьев

В Новосибирске решили запустить сайт, который поможет защитить деревья от внезапных вырубок — с помощью приложения любой новосибирец сможет добавить дерево в базу.
Одна из инициаторов запуска карты в Новосибирске Наталья Денисова сообщила корреспонденту НГС, что решила заняться проектом после сообщений о вырубке у Горского котлована.
«Разработчиком карты является Илья Белов из команды GIS BIS. Сперва её запустили в Питере. Я с ней познакомилась в апреле на форуме урбанистическом. На фоне всех этих историй с вырубкой внезапных деревьев, особенно после вырубки в пойме Оби, когда мэрия сказала, что деревьев не было, я поняла, что нужно её запускать у нас, иначе Новосибирск будет лысым городом», — объяснила Наталья Денисова.
Она пояснила, что добавить дерево в базу сможет любой житель города — для этого будет достаточно смартфона. Пользователи смогут указать местоположение дерева, его состояние, размер, вид и добавить фотографию. Деревья можно добавлять на карту уже сейчас.
О вырубке деревьев неподалёку от Горского котлована известно от координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева 18 сентября. Он сообщил корреспонденту НГС, что на массовый снос деревьев пожаловались местные жители. Они рассказали, что у берега котлована рубят, распиливают и сжигают деревья, а затем раскатывают угли с помощью бульдозера.
После этого в мэрии ответили, что на участке вырубка не ведётся — чиновники съездили на место и не обнаружили ни одного снесённого дерева. Через несколько дней, после повторного запроса НГС, в мэрии Новосибирска признали, что у пляжа «Наутилус» ведётся снос кустарников и травы.