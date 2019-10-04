В Новосибирске появилась карта, по которой можно отследить вырубку деревьев

Такую карту решили запустить после сообщения о том, что у Горского котлована вырубают деревья

В Новосибирске решили запустить сайт, который поможет защитить деревья от внезапных вырубок — с помощью приложения любой новосибирец сможет добавить дерево в базу.

Одна из инициаторов запуска карты в Новосибирске Наталья Денисова сообщила корреспонденту НГС, что решила заняться проектом после сообщений о вырубке у Горского котлована.

«Разработчиком карты является Илья Белов из команды GIS BIS. Сперва её запустили в Питере. Я с ней познакомилась в апреле на форуме урбанистическом. На фоне всех этих историй с вырубкой внезапных деревьев, особенно после вырубки в пойме Оби, когда мэрия сказала, что деревьев не было, я поняла, что нужно её запускать у нас, иначе Новосибирск будет лысым городом», — объяснила Наталья Денисова.