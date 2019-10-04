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Дороги и транспорт

Мэрия избавится от зацеперов на трамваях — от вагонов отпилят всё лишнее

По словам очевидцев, подростки регулярно цепляются за трамваи этого маршрута

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В начале недели несколько подростков проехались, зацепившись за трамвай, по улице Гурьевской

В начале недели несколько подростков проехались, зацепившись за трамвай, по улице Гурьевской

В начале недели горожане заметили пятерых подростков-зацеперов, которые ехали на трамвае № 13 — власти уже начали бороться с экстремалами.

Фотографию зацеперов в редакцию НГС 30 сентября прислал очевидец. Фото он сделал на улице Гурьевской.

«В целях недопущения проезда подростков-зацеперов демонтированы все сцепки с задней части вагонов. В настоящее время проводятся работы по демонтажу лестниц, расположенных на внешней стороне хвостовой части вагонов трамваев», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.

Помимо этого на вагонах разместят информационные пиктограммы с предупреждениями об опасности для жизни и здоровья.

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трамвай №13мэрия Новосибирска

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    КОММЕНТАРИИ (37)

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    4 окт 2019 в 16:18

    А лучше ни чего не придумали? В мэрии наверное не знают, что все что они решили убрать не для красоты нужно.

    Фунтик
    4 окт 2019 в 16:21

    Не проще ли тогда убрать трамваи из города? До такого ни кто в мэрии не додумался?

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 16:19

    Научи дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Это про нашу мэрию. Ну снимут лестницы с трамваев, а как рабочие теперь будут лазить на крыши составов при ремонте? Полный бред. Этих зацеперов может с десяток наберется, да и такие меры их не остановят - все равно продолжат баловаться. Лучше бы мэрия покупала новые составы на маршруты, полно убитых вагонов, в которых зимой невозможно ездить