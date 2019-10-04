Мэрия избавится от зацеперов на трамваях — от вагонов отпилят всё лишнее

В начале недели горожане заметили пятерых подростков-зацеперов, которые ехали на трамвае
Фотографию зацеперов в редакцию НГС 30 сентября прислал очевидец. Фото он сделал на улице Гурьевской.
«В целях недопущения проезда подростков-зацеперов демонтированы все сцепки с задней части вагонов. В настоящее время проводятся работы по демонтажу лестниц, расположенных на внешней стороне хвостовой части вагонов трамваев», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.
Помимо этого на вагонах разместят информационные пиктограммы с предупреждениями об опасности для жизни и здоровья.