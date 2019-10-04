Мэрия избавится от зацеперов на трамваях — от вагонов отпилят всё лишнее

Fragolino 4 окт 2019 в 16:19

Научи дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Это про нашу мэрию. Ну снимут лестницы с трамваев, а как рабочие теперь будут лазить на крыши составов при ремонте? Полный бред. Этих зацеперов может с десяток наберется, да и такие меры их не остановят - все равно продолжат баловаться. Лучше бы мэрия покупала новые составы на маршруты, полно убитых вагонов, в которых зимой невозможно ездить