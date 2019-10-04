В аптеки Новосибирска вернут препарат от астмы и псориаза

Ранее новосибирцы рассказывали, что проблемы с покупкой лекарства возникли ещё в августе

Препарат преднизолон вернулся в аптеки Новосибирска и области.

В начале сентября новосибирцы пожаловались, что не могу купить и заказать лекарство. Преднизолон входит в список жизненно необходимых лекарств, его применяют при аллергических реакциях, бронхиальной астме, болезни суставов, псориазе, гепатите и многих других заболеваниях.



«Министерство здравоохранения Новосибирской области в рамках своих полномочий совместно с Росздравнадзором предпринимает необходимые меры по скорейшей стабилизации ситуации с наличием лекарственного препарата преднизолона в аптеках региона. Лекарственный препарат преднизолон в настоящий момент появился в наличии у новосибирского поставщика компании "Р-Фарм"», — ответили на запрос корреспондента НГС в минздраве Новосибирской области.