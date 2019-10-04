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В аптеки Новосибирска вернут препарат от астмы и псориаза

Сейчас в аптеках появился преднизолон от одного из крупных поставщиков

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Ранее новосибирцы рассказывали, что проблемы с покупкой лекарства возникли ещё в августе

Ранее новосибирцы рассказывали, что проблемы с покупкой лекарства возникли ещё в августе

Препарат преднизолон вернулся в аптеки Новосибирска и области. 

В начале сентября новосибирцы пожаловались, что не могу купить и заказать лекарство. Преднизолон входит в список жизненно необходимых лекарств, его применяют при аллергических реакциях, бронхиальной астме, болезни суставов, псориазе, гепатите и многих других заболеваниях.

«Министерство здравоохранения Новосибирской области в рамках своих полномочий совместно с Росздравнадзором предпринимает необходимые меры по скорейшей стабилизации ситуации с наличием лекарственного препарата преднизолона в аптеках региона. Лекарственный препарат преднизолон в настоящий момент появился в наличии у новосибирского поставщика компании "Р-Фарм"», — ответили на запрос корреспондента НГС в минздраве Новосибирской области.

В ведомстве подчеркнули, что преднизолон для льготной категории граждан закуплен в необходимом количестве и отпускается в медучреждениях по графику.

Год назад из-за перерегистрации на несколько месяцев из аптек пропали сразу три лекарства из списка ЖНВЛП — люди покупали таблетки друг у друга с рук.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    4 окт 2019 в 15:51

    И где такие больные работают? В свой ЧОП таких не принимаю.

    Грач
    4 окт 2019 в 16:01

    Скорее всего, документы меняли какие-то. Перечисленные препараты вроде всегда в доступе, но может мне так кажется, что редко в аптеку хожу

    Справка
    4 окт 2019 в 15:55

    Псориаз - неизлечим. А этот преднизолон - его ещё Авиценна выписывал. Пустышка.