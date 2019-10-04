НГТУ теперь на правом: технический вуз получил новый корпус на Богдашке

Новосибирский государственный технический университет получил площади и студентов бывшего Сибирского политехнического колледжа на улице Богдана Хмельницкого — вуз продолжит обучать в колледже студентов. Здание стало первым корпусом НГТУ в правобережной части Новосибирска — остальные находятся вблизи проспекта Маркса в Ленинском районе города. Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов сообщил, что университет забирает под своё управление колледж . Приказ об этом появился накануне. Копия приказа имеется в распоряжении редакции НГС.

«Мы хотим сохранить учебный профиль этих помещений, использовать их по прямому назначению. Студенты, которые поступали в колледж, в основном живут в районе Богдана Хмельницкого, и им было бы удобнее заниматься там, а не ездить на проспект Маркса. Если нам удастся аккредитовать эти помещения для учебной деятельности, то в колледже будут идти занятия по программам среднего специального образования», — рассказал Юрий Лобанов.

В 2017 году у жителей улицы Богдана Хмельницкого появились опасения, что колледж в 2019 году перестанет работать, так как ходили слухи о его закрытии.



После этого активисты организации «Защитим Богданку!» направили запрос в Минобр России с просьбой сообщить, возможно ли присоединение СПК к НГТУ. В Минобре сообщили, что такая возможность есть, однако вузу необходимо подтвердить, что студенты колледжа смогут доучиться по своим направлениям.



В Новосибирске под угрозу закрытия регулярно попадают учебные заведения. Так, например, 17 июля стало известно, что СИМОР лишился государственной аккредитации. Тогда же в Новосибирском государственном университете экономики и управления сообщили, что 85 студентов-очников будут доучиваться у них.

