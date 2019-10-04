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Образование

НГТУ теперь на правом: технический вуз получил новый корпус на Богдашке

Его откроют на базе Сибирского политехнического колледжа

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Приказ о передаче СПК подписан 3 октября

Приказ о передаче СПК подписан 3 октября

Новосибирский государственный технический университет получил площади и студентов бывшего Сибирского политехнического колледжа на улице Богдана Хмельницкого — вуз продолжит обучать в колледже студентов. Здание стало первым корпусом НГТУ в правобережной части Новосибирска — остальные находятся вблизи проспекта Маркса в Ленинском районе города. 

Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов сообщил, что университет забирает под своё управление колледж. Приказ об этом появился накануне. Копия приказа имеется в распоряжении редакции НГС.

«Мы хотим сохранить учебный профиль этих помещений, использовать их по прямому назначению. Студенты, которые поступали в колледж, в основном живут в районе Богдана Хмельницкого, и им было бы удобнее заниматься там, а не ездить на проспект Маркса. Если нам удастся аккредитовать эти помещения для учебной деятельности, то в колледже будут идти занятия по программам среднего специального образования», — рассказал Юрий Лобанов.

В 2017 году у жителей улицы Богдана Хмельницкого появились опасения, что колледж в 2019 году перестанет работать, так как ходили слухи о его закрытии.

После этого активисты организации «Защитим Богданку!» направили запрос в Минобр России с просьбой сообщить, возможно ли присоединение СПК к НГТУ. В Минобре сообщили, что такая возможность есть, однако вузу необходимо подтвердить, что студенты колледжа смогут доучиться по своим направлениям.

В Новосибирске под угрозу закрытия регулярно попадают учебные заведения. Так, например, 17 июля стало известно, что СИМОР лишился государственной аккредитации. Тогда же в Новосибирском государственном университете экономики и управления сообщили, что 85 студентов-очников будут доучиваться у них.

А в декабре 2018 года Рособрнадзор лишил аккредитации Сибирский независимый институт по всем направлениям — ранее новосибирский вуз выдавал дипломы государственного образца экономистам и менеджерам. 200 студентов лишились возможности продолжать обучение.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Kirillsk
    4 окт 2019 в 15:18

    По мне, заведение со слоганом - Рискни стать умным, - было обречено изначально. Не ходите дети в НЭТИ - проклянете все на свете...

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    4 окт 2019 в 15:12

    На Богаткова нужен корпус. Уже веду переговоры

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    4 окт 2019 в 15:14

    лучше отдали для поликлиники