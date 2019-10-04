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Происшествия

«Лада» упала в озеро под Новосибирском: водитель и пассажир погибли

Машина съехала в кювет и ушла под воду

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Сейчас полицейские выясняют, по какой причине «Лада» оказалась в кювете и слетела в озеро&nbsp;

Сейчас полицейские выясняют, по какой причине «Лада» оказалась в кювете и слетела в озеро 

В ночь на пятницу, 4 октября, на загородной дороге в Новосибирской области «Лада» съехала в кювет и опрокинулась в озеро. В полиции сообщают о двух погибших.

ДТП случилось в период до 8:20 на 12-м километре автодороги «Мошково — Усть-Балта», сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" 1973 года рождения, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомашины в озеро. В результате ДТП водитель и его пассажир — житель села Усть-Балта 1999 года рождения — погибли на месте», — описали аварию в областной полиции.

В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники автоинспекции выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места трагедии, а также если среди погибших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    4 окт 2019 в 13:57

    Пили опять, поди..

    Parker
    4 окт 2019 в 14:08

    По возрасту вроде не похоже на собутыльников....