«Лада» упала в озеро под Новосибирском: водитель и пассажир погибли

В ночь на пятницу, 4 октября, на загородной дороге в Новосибирской области «Лада» съехала в кювет и опрокинулась в озеро. В полиции сообщают о двух погибших.
ДТП случилось в период до 8:20 на 12-м километре автодороги «Мошково — Усть-Балта», сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" 1973 года рождения, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомашины в озеро. В результате ДТП водитель и его пассажир — житель села Усть-Балта 1999 года рождения — погибли на месте», — описали аварию в областной полиции.
В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники автоинспекции выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
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Прошлым летом автомобиль улетел в воду с моста в Криводановке: очевидцы сообщали о четырёх погибших.