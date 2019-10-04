«Лада» упала в озеро под Новосибирском: водитель и пассажир погибли

Сейчас полицейские выясняют, по какой причине «Лада» оказалась в кювете и слетела в озеро

В ночь на пятницу, 4 октября, на загородной дороге в Новосибирской области «Лада» съехала в кювет и опрокинулась в озеро. В полиции сообщают о двух погибших.



ДТП случилось в период до 8:20 на 12-м километре автодороги «Мошково — Усть-Балта», сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.



«Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" 1973 года рождения, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомашины в озеро. В результате ДТП водитель и его пассажир — житель села Усть-Балта 1999 года рождения — погибли на месте», — описали аварию в областной полиции.

