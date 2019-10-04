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Образование

«Дети бегают, получают травмы»: в детском саду в Академгородке развалились крыльцо и веранда

Врио заведующей пообещала, что уже к понедельнику крыльцо отремонтируют

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Родители сообщили о травмах, которые дети получают на детских площадках

Родители сообщили о травмах, которые дети получают на детских площадках

Родители пожаловались на детский садик в Академгородке Новосибирска — они уверяют, что на территории разрыты ямы, а детские площадки опасны для детей. 

Как сообщила в редакцию НГС читательница, в детском садике № 120 «Щелкунчик» на улице Демакова, 15 недавно провалилась часть крыльца, на одной из веранд сгнил пол, а рядом валяются кирпичи.

«Мы возмущены тем, что происходит в нашем саду. Уже неделю мы водим детей в сад, в котором разрыты ямы и ничего дальше не делается. Гуляют наши дети в нарушение всех норм — более 10 групп на трёх летних площадках. Дети убегают, получают травмы, но до этого нет никому дела. Да и те площадки, на которых гуляют, тоже находятся в аварийной ситуации и не огорожены», — рассказала она.

Как пояснила корреспонденту НГС врио заведующей Майя Василенко, ремонта в детском садике пока не было — шли процедуры торгов для определения подрядчика.

«Это аварийная ситуация. У меня случился обвал бетонного покрытия: кусок бетона около крылечка ушёл под землю — это было ещё в августе месяце. Я обращалась в Сибирское отделение [РАН], которое является хозяином этой территории. Пока они проводили аукционы, территория у меня огорожена — там стоят поддоны, они (дети. — Прим. ред.) туда пройти не могут», — заверила Василенко.

По её словам, дети не гуляют на опасной площадке и около крыльца.

«Работает у нас всего 9 групп — это ничья не площадка. Там действительно был гнилой пол, он провалился. Но мы оттуда всё убрали, кирпичи аккуратно сложили. Сегодня должны завести щебень. Во время нахождения детей я не могу это позволить, поэтому они сказали, что на выходных всё сделают и в понедельник уже всё будет хорошо», — пообещала руководитель детсада.

Это не первый случай, когда ремонт детского сада затягивается — так, например, в середине сентября стену детского сада № 173 по улице Белинского, 135 в Октябрьском районе Новосибирска подперли металлической трубой. Детей, которые занимались в этом крыле садика, перевели в другие группы — как полагают родители, из-за угрозы обрушения стены. 

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    КОММЕНТАРИИ (20)

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    4 окт 2019 в 14:48

    Прорывчик стабильности

    Она
    4 окт 2019 в 15:19

    СОРАНовские садики все в упадке. Родители сами делают ремонт ежегодно, собирают на это деньги. Плюс ежемесячно собираются деньги по 500 руб с чел на хоз нужды, за которые никто не отчитывается. Отдельно собирается на постельное белье, посуду и бесконечные подарки работникам садов. Зимой родители должны чистить площадки, так как дворник не успевает, ну а то весне святое дело - скинуть с крыши снег, за того же дворника, весной и летом надо разбивать клумбы и приносить рассаду, и это все родители ДОЛЖНЫ.
    Про питание лучше не говорить: мясное блюдо (это в лучшем случае бигус) раз в неделю, а то и две. А так меню ребенка на обед примерно такое: суп овощной, пюре картофельное, салат из свежей капусты и чай.
    Родители детсадовцев, а как в муниципальных садах обстоит дело?

    4 окт 2019 в 14:57

    По непонятным причинам СО РАН не следит за своим имуществом, даже в ущерб своим интересам.
    Сколько помещений стоит заколочены и ветшают?
    Стол заказов бывший на Арбузова, уже лет 10 как помещения пустуют, арендаторов не пускают, коммуналку за помещения не платят, благоустройством территории не занимаются.
    Детский сад вон разваливается на части.