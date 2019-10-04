«Дети бегают, получают травмы»: в детском саду в Академгородке развалились крыльцо и веранда

Родители пожаловались на детский садик в Академгородке Новосибирска — они уверяют, что на территории разрыты ямы, а детские площадки опасны для детей.

Как сообщила в редакцию НГС читательница, в детском садике № 120 «Щелкунчик» на улице Демакова, 15 недавно провалилась часть крыльца, на одной из веранд сгнил пол, а рядом валяются кирпичи.

«Мы возмущены тем, что происходит в нашем саду. Уже неделю мы водим детей в сад, в котором разрыты ямы и ничего дальше не делается. Гуляют наши дети в нарушение всех норм — более 10 групп на трёх летних площадках. Дети убегают, получают травмы, но до этого нет никому дела. Да и те площадки, на которых гуляют, тоже находятся в аварийной ситуации и не огорожены», — рассказала она.

