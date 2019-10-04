«Дети бегают, получают травмы»: в детском саду в Академгородке развалились крыльцо и веранда

Родители пожаловались на детский садик в Академгородке Новосибирска — они уверяют, что на территории разрыты ямы, а детские площадки опасны для детей.
Как сообщила в редакцию НГС читательница, в детском садике
«Мы возмущены тем, что происходит в нашем саду. Уже неделю мы водим детей в сад, в котором разрыты ямы и ничего дальше не делается. Гуляют наши дети в нарушение всех норм — более 10 групп на трёх летних площадках. Дети убегают, получают травмы, но до этого нет никому дела. Да и те площадки, на которых гуляют, тоже находятся в аварийной ситуации и не огорожены», — рассказала она.
Как пояснила корреспонденту НГС врио заведующей Майя Василенко, ремонта в детском садике пока не было — шли процедуры торгов для определения подрядчика.
«Это аварийная ситуация. У меня случился обвал бетонного покрытия: кусок бетона около крылечка ушёл под землю — это было ещё в августе месяце. Я обращалась в Сибирское отделение [РАН], которое является хозяином этой территории. Пока они проводили аукционы, территория у меня огорожена — там стоят поддоны, они (дети. — Прим. ред.) туда пройти не могут», — заверила Василенко.
По её словам, дети не гуляют на опасной площадке и около крыльца.
«Работает у нас всего 9 групп — это ничья не площадка. Там действительно был гнилой пол, он провалился. Но мы оттуда всё убрали, кирпичи аккуратно сложили. Сегодня должны завести щебень. Во время нахождения детей я не могу это позволить, поэтому они сказали, что на выходных всё сделают и в понедельник уже всё будет хорошо», — пообещала руководитель детсада.
Это не первый случай, когда ремонт детского сада затягивается — так, например, в середине сентября стену детского сада