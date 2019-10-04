«Меня попросили помочь»: Виктор Толоконский вышел на новую работу

«Я всегда осторожно относился к традиционным формам бизнеса, у меня не было какой-то истории, работы в бизнес-структуре… А здесь мы [с Эдуардом Тараном] говорили о стратегии развития индустриальных промышленных парков, говорили о внедрении инновационных разработок, в которых компания принимает участие, о масштабировании целого ряда производств, о новых проектах. И это показалось мне достаточно близким к той проблематике, к тем задачам, которые мне приходилось решать, находясь в сфере государственного управления. <…> Да, для меня принципиально важно иметь полную свободу. И президент компании это хорошо понимает. У меня нет какого-то жёстко определённого функционала. Я свободен в своих мыслях, планах, действиях, работаю в основном "на приём": не вмешиваюсь в какие-то конкретные дела, которыми занимаются руководители подразделений, а ко мне обращаются. И не только президент компании, но и руководители проектов, специалисты. Я выступаю своеобразным катализатором в ускорении решении каких-то задач», — описал свои полномочия Виктор Толоконский.

Толоконский уточнил, что у него есть свой кабинет, но свой рабочий график он выстраивает сам. Пока он проводит встречи, совещания, посещает и знакомится с предприятиями и структурами, которые входят в холдинг: завод «Экран», «Сибэлектротерм», фонд «Ломоносов-капитал», стадион «Спартак» и др.

От возможной политической и общественной деятельности советник президента «РАТМ-холдинга» отказываться не собирается, так как это не связано с его нынешним бизнес-статусом.



«На самом деле я и здесь не собираюсь заниматься бизнесом, я занимаюсь тем, чем умею заниматься. Я же занимался реанимацией и развитием промышленных площадок, будучи губернатором. <…> То есть это похожая проблематика и известная для меня деятельность. И я ещё раз подчёркиваю: у меня нет какого-то функционала, я не отвечаю ни за какой проект, ни за какой актив. Меня попросили помочь дать какой-то свежий взгляд и включить свой опыт. Вот этим я занимаюсь», — подчеркнул Толоконский.



Виктор Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске. Окончил НГУЭУ (бывший Нархоз) по специальности «экономист». С 1996 года — мэр Новосибирска. с 2000-го — губернатор Новосибирской области. С 2010 года — полпред президента в Сибирском федеральном округе. С 2014 года Виктор Толоконский — врио губернатора Красноярского края, а после — губернатор. В сентябре 2017 года он ушёл в отставку, вернулся в Новосибирск и стал главным советником мэра Анатолия Локтя и советником школы управления Сибирского института управления РАНХиГС. Толоконского приглашали и в совет по стратегическому планированию при областном правительстве. Перед выборами губернатора НСО в 2018 году Толоконского лишили поста советника школы управления и отозвали его кандидатуру из списка новых членов совета директоров РЖД. Практически следом он покинул и пост советника мэра Новосибирска.