«Эти собачки злобные»: городская служба отлова животных начала раздавать цепных псов

Новосибирский центр по проблемам домашних животных предлагает фермерам забрать агрессивных собак, которые покусали своих хозяев, — животные могут быть хорошими охранниками, но их нужно держать только на цепи.

«Процентов 70 — это собаки, которые покусали или погрызли людей. Их нам отдали, — рассказал НГС заместитель директора Центра по проблемам домашних животных Виталий Гришаев. — Люди покупают, например, коттедж, покупают алабаев. Но алабай — это не порода, это звание. А вообще это кавказская овчарка, которую разводили, чтобы охранять овец. И у нее в голове передается это по генам — она должна охранять. Всех собак, которых берут для этого, надо постоянно дрессировать, чтобы они хозяина слушались. Должно быть специальное питание, определённые прививки, специальное лекарство или пищевые добавки успокаивающие».

По его словам, часто бывают случаи, когда хозяева не выполняют эти условия и собака кусает ребёнка. «Он протянул руку, а она куснула его. А собака не со зла, а потому что у неё еда — это святое. У хозяина сразу паника, он начинает палкой её, а палкой тоже нельзя, потому что на хозяина ополчится. Поэтому звонят, просят забрать, потому что подойти боятся. Мы приезжаем, берём спецсредствами».

Гришаев напомнил, что собак они не усыпляют, поэтому животных предлагают фермерам. Как уточнили в центре, сейчас новых хозяев ждут около 20 собак крупных пород, все они прошли осмотр ветеринара и привиты от бешенства.