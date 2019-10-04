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Город

«Эти собачки злобные»: городская служба отлова животных начала раздавать цепных псов

Городская служба хочет пристроить агрессивных собак, от которых отказались хозяева

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Сейчас в Центре по проблемам домашних животных около 20 собак-охранников

Сейчас в Центре по проблемам домашних животных около 20 собак-охранников

Новосибирский центр по проблемам домашних животных предлагает фермерам забрать агрессивных собак, которые покусали своих хозяев, — животные могут быть хорошими охранниками, но их нужно держать только на цепи.

«Процентов 70 — это собаки, которые покусали или погрызли людей. Их нам отдали, — рассказал НГС заместитель директора Центра по проблемам домашних животных Виталий Гришаев. — Люди покупают, например, коттедж, покупают алабаев. Но алабай — это не порода, это звание. А вообще это кавказская овчарка, которую разводили, чтобы охранять овец. И у нее в голове передается это по генам — она должна охранять. Всех собак, которых берут для этого, надо постоянно дрессировать, чтобы они хозяина слушались. Должно быть специальное питание, определённые прививки, специальное лекарство или пищевые добавки успокаивающие».

Все животные привиты и прошли ветеринарный осмотр

Все животные привиты и прошли ветеринарный осмотр

По его словам, часто бывают случаи, когда хозяева не выполняют эти условия и собака кусает ребёнка. «Он протянул руку, а она куснула его. А собака не со зла, а потому что у неё еда — это святое. У хозяина сразу паника, он начинает палкой её, а палкой тоже нельзя, потому что на хозяина ополчится. Поэтому звонят, просят забрать, потому что подойти боятся. Мы приезжаем, берём спецсредствами».

Гришаев напомнил, что собак они не усыпляют, поэтому животных предлагают фермерам. Как уточнили в центре, сейчас новых хозяев ждут около 20 собак крупных пород, все они прошли осмотр ветеринара и привиты от бешенства.

Специалисты подчёркивают, что собаки хорошие охранники и лучше их держать на привязи

Специалисты подчёркивают, что собаки хорошие охранники и лучше их держать на привязи

По его словам, недавно отдали четырёх собак для охраны скота. 

«Где-то здесь, под Новосибирском. У них гуси, поэтому нужно было по периметру охранять, ставили этих собачек. Эти собачки, видите, они такие злобные. Есть породы определенные, которые мы изымаем. Очень тяжело к новым хозяевам привыкают. В домашние условия их отдавать — это опасно. А сидеть на цепи и отгонять воров они способны», — объяснил заместитель руководителя.

Недавно управление ветеринарии Новосибирской области предложило перестать убивать бездомных и потерявшихся собак и кошек. Согласно проекту постановления, с бездомными животными больше нельзя будет обходиться жестоко — их будут забирать в приюты, лечить и стерилизовать, а после выпускать обратно в те места, откуда забрали.

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    КОММЕНТАРИИ (31)

    Зоозащитница
    4 окт 2019 в 13:07

    Не бывает злых и агрессивных собак.

    4 окт 2019 в 13:10

    Алабай - это никак не кавказская овчарка. Алабай - это САО, среднеазиатская овчарка. А пристраивать собаку под видом породистой - чистое мошенничество. Потому как новый хозяин будет ожидать от нее качеств, присущих породе. И в итоге их не получит. И животное вновь окажется на улице.
    Зачем искать породу там, где ее нет? Чем двортерьеры хуже?

    AAA
    4 окт 2019 в 13:19

    Ни слова о стерилизации в центре отлова...
    Почему они их не стерилизуют? - Агрессивность снижается и контроль за популяцией...