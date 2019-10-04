Провалившегося в яму с кипятком 2-летнего мальчика выписали из больницы

Врачи пока решили выписать только ребёнка, его мама ещё остаётся в больнице

В Новосибирской облбольнице закончили лечение двухлетнего мальчика, который две с половиной недели назад вместе с мамой упал в разверзшуюся яму с кипятком на улице Ядринцевской.



«Сегодня ребёнка выписывают», — коротко сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы, добавив, что мама мальчика останется в стационаре до следующей недели.



Вечером 17 сентября, жительница Новосибирска шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и 2-летним сыном, когда под ними провалился асфальт. Женщина и ребёнок оказались в глубокой яме с горячей водой, рассказывал ранее муж пострадавшей. После происшествия маму и сына увезли в больницу, а следователи начали проверку. При этом владелец теплотрассы, где обварились женщина с ребёнком, обвинил в случившемся «Сибэко».

