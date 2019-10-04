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Провал на Ядринцевской

Провалившегося в яму с кипятком 2-летнего мальчика выписали из больницы

При падении в горячую воду он получил ожоги 20% тела

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Врачи пока решили выписать только ребёнка, его мама ещё остаётся в больнице

Врачи пока решили выписать только ребёнка, его мама ещё остаётся в больнице

В Новосибирской облбольнице закончили лечение двухлетнего мальчика, который две с половиной недели назад вместе с мамой упал в разверзшуюся яму с кипятком на улице Ядринцевской.

«Сегодня ребёнка выписывают», — коротко сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы, добавив, что мама мальчика останется в стационаре до следующей недели.

Вечером 17 сентября, жительница Новосибирска шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и 2-летним сыном, когда под ними провалился асфальт. Женщина и ребёнок оказались в глубокой яме с горячей водой, рассказывал ранее муж пострадавшей. После происшествия маму и сына увезли в больницу, а следователи начали проверку. При этом владелец теплотрассы, где обварились женщина с ребёнком, обвинил в случившемся «Сибэко».

На следующий день после происшествия врачи рассказали о том, как чувствуют себя пострадавшие. В частности, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов сообщил, что врачи расценивают состояние ребёнка как стабильно тяжёлое, у него обожжено 20% тела. При этом меньше чем за сутки пострадавшего удалось вывести из состояния ожогового шока, и вскоре его перевели из отделения реанимации в обычную палату, где он лежал вместе с бабушкой.

На этой неделе стало известно, что из-за падения мамы с ребёнком в яму на Ядринцевской следователи возбудили уголовное дело. 

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провалились в ямуНовосибирская областная больница

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    лдпчвж
    4 окт 2019 в 12:14

    Слишком большая власть у застройщиков ! Уродуют всё вокруг , например КМС на Фруензе , Все долевые стройки закончились ограблением дольщиков .