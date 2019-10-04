Провалившегося в яму с кипятком 2-летнего мальчика выписали из больницы

В Новосибирской облбольнице закончили лечение двухлетнего мальчика, который две с половиной недели назад вместе с мамой упал в разверзшуюся яму с кипятком на улице Ядринцевской.
«Сегодня ребёнка выписывают», — коротко сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы, добавив, что мама мальчика останется в стационаре до следующей недели.
Вечером 17 сентября, жительница Новосибирска шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и 2-летним сыном, когда под ними провалился асфальт. Женщина и ребёнок оказались в глубокой яме с горячей водой, рассказывал ранее муж пострадавшей. После происшествия маму и сына увезли в больницу, а следователи начали проверку. При этом владелец теплотрассы, где обварились женщина с ребёнком, обвинил в случившемся «Сибэко».
На следующий день после происшествия врачи рассказали о том, как чувствуют себя пострадавшие. В частности, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов сообщил, что врачи расценивают состояние ребёнка как стабильно тяжёлое, у него обожжено 20% тела. При этом меньше чем за сутки пострадавшего удалось вывести из состояния ожогового шока, и вскоре его перевели из отделения реанимации в обычную палату, где он лежал вместе с бабушкой.
На этой неделе стало известно, что из-за падения мамы с ребёнком в яму на Ядринцевской следователи возбудили уголовное дело.