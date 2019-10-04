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Пять зданий в тихом центре Новосибирска отдали под снос

На улице Максима Горького решили снести мастерские и гараж

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Здания, которые хотят снести, относятся к адресу Максима Горького, 10

Здания, которые хотят снести, относятся к адресу Максима Горького, 10

Мэрия Новосибирска решила снести пять зданий, расположенных на улице Максима Горького,10.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии заказал снос гаража, склада, столярной и ремонтных мастерских, а также проходной за 5,9 миллиона рублей — это максимальная цена, которую чиновники готовы заплатить за снос.

«Объекты отключены от систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — говорится в документах госзакупки.

Мастерские и складское помещение построены в 1938 году, другие здания датированы 1977–1991 годами.

Здания вместе с участками земли несколько раз пытались продать с аукциона

Здания вместе с участками земли несколько раз пытались продать с аукциона

Здания разрушены и заброшены

Здания разрушены и заброшены

Их стены снаружи разрисованы

Их стены снаружи разрисованы

Победитель аукциона на снос определится 11 октября

Победитель аукциона на снос определится 11 октября

Подрядчик должен будет закончить снос в течение 35 дней после подписания контракта

Подрядчик должен будет закончить снос в течение 35 дней после подписания контракта

Мэрия Новосибирска несколько раз собиралась продать эти здания и земельный участок — в 2016 году за 308 миллионов рублей, а в 2017 году — за 76,5 миллиона рублей

После этого в мае 2017 года Арбитражный суд Новосибирской области запретил мэрии Новосибирска проводить торги по продаже земли и участка.

Решение о запрете было вынесено после того, как новосибирская девелоперская компания ЗАО «Труд» обратилась с требованием признать незаконным постановление об объявлении торгов, с которых предполагалось продать комплекс зданий и земельный участок. Суд требования «Труда» удовлетворил и принял обеспечительные меры. Тогда же стало известно, что ещё в декабре 2008 года мэрия и ЗАО «Труд» заключили соглашение на снос этих зданий. Эту территорию определили под строительство административного здания с подземной парковкой. В определении суда также отмечалось, что ЗАО «Труд» профинансировало проектирование строительства в размере более 2,5 миллиона рублей, «т. е. предоставило частичную компенсацию за снос объектов».

НГС отправил в пресс-центр мэрии запрос, чтобы выяснить, как планируется использовать участок на Максима Горького после сноса зданий. 

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    КОММЕНТАРИИ (43)

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    4 окт 2019 в 12:30

    Халявщики теперь получат бесплатно квартиры. заработать не пробовали?

    4 окт 2019 в 12:33

    Мэрия в городе делает ровно 2 вещи: продает землю и выдает разрешение на строительство всякого высокого непотребства с вырубкой зеленых насаждений (такое ощущение, что архитектора в городе нет)

    4 окт 2019 в 12:36

    вообще все снести к едрене-фене, разровнять и большой крест поставить на месте часовни на Ленина))) а потом сесть рядом и чесать репу