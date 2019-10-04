Пять зданий в тихом центре Новосибирска отдали под снос

Здания, которые хотят снести, относятся к адресу Максима Горького, 10

Мэрия Новосибирска решила снести пять зданий, расположенных на улице Максима Горького,10.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии заказал снос гаража, склада, столярной и ремонтных мастерских, а также проходной за 5,9 миллиона рублей — это максимальная цена, которую чиновники готовы заплатить за снос.

«Объекты отключены от систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — говорится в документах госзакупки.

Мастерские и складское помещение построены в 1938 году, другие здания датированы 1977–1991 годами.