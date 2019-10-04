Пять зданий в тихом центре Новосибирска отдали под снос

Мэрия Новосибирска решила снести пять зданий, расположенных на улице Максима Горького,10.
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии заказал снос гаража, склада, столярной и ремонтных мастерских, а также проходной за 5,9 миллиона рублей — это максимальная цена, которую чиновники готовы заплатить за снос.
«Объекты отключены от систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — говорится в документах госзакупки.
Мастерские и складское помещение построены в 1938 году, другие здания датированы 1977–1991 годами.
Мэрия Новосибирска несколько раз собиралась продать эти здания и земельный участок — в 2016 году за 308 миллионов рублей, а в 2017 году — за 76,5 миллиона рублей.
После этого в мае 2017 года Арбитражный суд Новосибирской области запретил мэрии Новосибирска проводить торги по продаже земли и участка.
Решение о запрете было вынесено после того, как новосибирская девелоперская компания ЗАО «Труд» обратилась с требованием признать незаконным постановление об объявлении торгов, с которых предполагалось продать комплекс зданий и земельный участок. Суд требования «Труда» удовлетворил и принял обеспечительные меры. Тогда же стало известно, что ещё в декабре 2008 года мэрия и ЗАО «Труд» заключили соглашение на снос этих зданий. Эту территорию определили под строительство административного здания с подземной парковкой. В определении суда также отмечалось, что ЗАО «Труд» профинансировало проектирование строительства в размере более 2,5 миллиона рублей, «т. е. предоставило частичную компенсацию за снос объектов».
НГС отправил в пресс-центр мэрии запрос, чтобы выяснить, как планируется использовать участок на Максима Горького после сноса зданий.