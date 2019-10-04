«Каждый день очереди по 70 человек»: новосибирцы назвали автобусы и маршрутки, которых не дождаться

В начале недели жительница Новосибирска пожаловалась, что ждала трамвай
Редакция НГС попросила читателей назвать остановки, где они очень долго ждут общественный транспорт.
Сразу в нескольких комментариях пожаловались на автобус
«189-й — самый отвратительный маршрут, ходит как Бог на душу пошлет. Повезло — едешь, не повезло — можешь и больше часа простоять. С "Плехановского" до "Горской" и обратно приходится ездить с пересадками», — пишет Наталья Г.
Новосибирцы также считают, что общественный транспорт распределён в городе неравномерно, а районы города плохо связаны маршрутами между собой.
«Троллейбус 24 особенно зимой вообще не дождешься, по 40 минут стоишь, а кондуктор говорит: "У нас переломались все, а чинить нечем. Мы с утра в депо ждали смену, не было троллейбуса, чтоб выйти работать". На Владимировскую не на чем уехать с левого берега, кроме как на троллейбусе. Решили б, проблема колоссальная. Раньше 10-я маршрутка ходила со старой барахолки до совхоза "Левобережный", убрали ее зачем-то на Затулинку. Бегают и так там все маршруты друг за другом, а с правого берега на Станционную не уедешь, только до середины на маршрутах до Колывани, Криводановки», — рассуждает Елена К.
«Маршрутка 35 на Речном вокзале в сторону Академа. Ежедневные очереди по 50–70 человек, особенно в период учебы студентов, летом поменьше. Перевели пятнашку на Маркса с вокзала, а надо было дополнительный маршрут делать, а не менять», — считает Эльвира Ч.
«55-й автобус от "Слободы" не дождешься, водители ссылаются на нехватку водителей. Трамвай
«В выходные и вечерами вообще никуда не уехать, ни автобусов, ни маршруток в принципе нет, а трамваи и троллейбусы на улицу Татьяны Снежиной не ходят», — приводит пример Мария К.
Отсутствие транспорта ранним утром и вечером — один из главных поводов для недовольства у жителей новостроек в отдалённых спальных районах Новосибирска.
«Автобус 120 в Кудряши — вечером ужас, невозможно уехать, по 2 часа, бывает, ждёшь автобус, а маршрутки 320 до пяти часов ездят и всё, потом не хотят по пробкам ехать, говорят: "Мы уже денег набили до пяти". Этим летом раз 5 так попадал», — рассказывает Виталий Б.
«Последний автобус 220 рано из города уходит, бывший 120. А так постоянно битком до Новомарусино, а потом хоть шаром покати», — добавляет Михаил Ч.
«Автобус 38, почти стабильно приезжает первая маршрутка в будни в 06:00, а далее в выходные и в течение дня не дождёшься. На маршруте максимум 4 штуки , а то и 2», — объясняет Елена В.
«21-й автобус с Первомайки до железнодорожного вокзала часто нет или есть, но стоят на конечной УМ-3 на отстое, а люди на остановке ждут его по 40 минут, а то и по часу», — пишет Мария Н.
Ещё одна важная проблема новосибирского общественного транспорта — долгий простой на остановках, считают читатели НГС. Они пишут, что многие автобусы стоят на каждой остановке по 3 минуты. Некоторые приводят примеры ещё более долгих остановок, например, пишут, что троллейбус
Летом журналист НГС рассказала о своём опыте отказа от личного авто в пользу общественного транспорта — автор считает, что городу должно быть стыдно за такие автобусы, троллейбусы и трамваи.