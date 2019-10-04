«Каждый день очереди по 70 человек»: новосибирцы назвали автобусы и маршрутки, которых не дождаться

Новосибирцы жалуются на долгое ожидание и нехватку водителей на популярных маршрутах Фото: Ирина Малыгина / НГС

В начале недели жительница Новосибирска пожаловалась, что ждала трамвай № 16 на остановке «Автокомбинат» 45 минут — за это время она успела снять ироничную фотосессию о природе вокруг остановки. Редакция НГС попросила читателей назвать остановки, где они очень долго ждут общественный транспорт. Сразу в нескольких комментариях пожаловались на автобус № 189 — один из самых протяжённых маршрутов Новосибирска, он идёт от остановки «Радиостанция № 5 » до станции Мочище. «189-й — самый отвратительный маршрут, ходит как Бог на душу пошлет. Повезло — едешь, не повезло — можешь и больше часа простоять. С "Плехановского" до "Горской" и обратно приходится ездить с пересадками», — пишет Наталья Г.

Новосибирцы также считают, что общественный транспорт распределён в городе неравномерно, а районы города плохо связаны маршрутами между собой. «Троллейбус 24 особенно зимой вообще не дождешься, по 40 минут стоишь, а кондуктор говорит: "У нас переломались все, а чинить нечем. Мы с утра в депо ждали смену, не было троллейбуса, чтоб выйти работать". На Владимировскую не на чем уехать с левого берега, кроме как на троллейбусе. Решили б, проблема колоссальная. Раньше 10-я маршрутка ходила со старой барахолки до совхоза "Левобережный", убрали ее зачем-то на Затулинку. Бегают и так там все маршруты друг за другом, а с правого берега на Станционную не уедешь, только до середины на маршрутах до Колывани, Криводановки», — рассуждает Елена К. «Маршрутка 35 на Речном вокзале в сторону Академа. Ежедневные очереди по 50–70 человек, особенно в период учебы студентов, летом поменьше. Перевели пятнашку на Маркса с вокзала, а надо было дополнительный маршрут делать, а не менять», — считает Эльвира Ч.

«55-й автобус от "Слободы" не дождешься, водители ссылаются на нехватку водителей. Трамвай № 2 днём тоже не дождаться»,— пишет Сергей П. «В выходные и вечерами вообще никуда не уехать, ни автобусов, ни маршруток в принципе нет, а трамваи и троллейбусы на улицу Татьяны Снежиной не ходят», — приводит пример Мария К.



Вечерами уехать в спальные районы из центра сложно. Многие автобусы и маршрутки ходят с большим интервалом Фото: Елена Громкова / НГС

Отсутствие транспорта ранним утром и вечером — один из главных поводов для недовольства у жителей новостроек в отдалённых спальных районах Новосибирска.

«Автобус 120 в Кудряши — вечером ужас, невозможно уехать, по 2 часа, бывает, ждёшь автобус, а маршрутки 320 до пяти часов ездят и всё, потом не хотят по пробкам ехать, говорят: "Мы уже денег набили до пяти". Этим летом раз 5 так попадал», — рассказывает Виталий Б. «Последний автобус 220 рано из города уходит, бывший 120. А так постоянно битком до Новомарусино, а потом хоть шаром покати», — добавляет Михаил Ч.

«Автобус 38, почти стабильно приезжает первая маршрутка в будни в 06:00, а далее в выходные и в течение дня не дождёшься. На маршруте максимум 4 штуки , а то и 2», — объясняет Елена В.

