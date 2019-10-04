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Отопительный сезон 2019-2020

Труба ТЭЦ-2 начала дымить по-чёрному

Плотное облако чёрного дыма горожане заметили сразу в нескольких районах города

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В СГК рассказали, что дым появился из-за запуска систем ТЭЦ-2

В СГК рассказали, что дым появился из-за запуска систем ТЭЦ-2

Утром в пятницу, 4 октября, новосибирцы заметили чёрный дым, который выпускала труба ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска — облако дыма видели сразу из нескольких районов города.

О том, что над ТЭЦ-2 поднимается столб чёрного дыма в редакцию НГС сообщил читатель.

«ТЭЦ на проезде Энергетиков дымит, как паровоз. Интересно, чем они топят», — написал в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.

Горожане заметили дым около 10:00

Горожане заметили дым около 10:00

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что выброс дыма связан с запуском отопительного сезона.

«ТЭЦ-2 работает в штатном режиме. В связи с разворотом системы теплоснабжения на станции проводится наладка параметров подачи тепла. Процесс требует подключения к работе дополнительных мощностей. После включения дополнительного котлоагрегата проводилась настройка автоматики зажигания мазута, что способствовало временному появлению черного дыма», — объяснили в СГК.


Недавно стало известно, что СГК решила отремонтировать здание ТЭЦ-1 и благоустроить территорию вокруг — бывшее здание электростанции простояло несколько десятков лет закрытым. Теперь его фасад закроют металлическими листами.

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    КОММЕНТАРИИ (42)

    4 окт 2019 в 11:06

    Черный дым это не просто черный дым, это сажа - сильнейший онкоген. Микрочастицы сажи попадая в легкие раздражают слизистую, провоцируют местный имунный ответ и способствуют перерождению нормальных клеток в раковые.
    Газпром всеми силами тянет трубы в европу, преодолевая все возможные усилия и тратя колоссальные бабки на подкуп европолитиков, а у нас не хотят собвтсенные станции на газ перевести. Ещеб, мы же рублями за газ платим.

    обеванга
    4 окт 2019 в 11:03

    Это полезный дым, надо прямо на трубе надстроить офис СГК и мэрию туда же перенести.

    Как то так.
    4 окт 2019 в 11:07

    Что вы что вы,это экологически чистый и полезный уголёк.Если хотите,что бы у вас было отменное здоровье-дышите полной грудью.Бурый уголёк,это наше все.