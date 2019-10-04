Труба ТЭЦ-2 начала дымить по-чёрному

«ТЭЦ на проезде Энергетиков дымит, как паровоз. Интересно, чем они топят», — написал в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.

О том, что над ТЭЦ-2 поднимается столб чёрного дыма в редакцию НГС сообщил читатель.

Утром в пятницу, 4 октября, новосибирцы заметили чёрный дым, который выпускала труба ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска — облако дыма видели сразу из нескольких районов города.

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что выброс дыма связан с запуском отопительного сезона.

«ТЭЦ-2 работает в штатном режиме. В связи с разворотом системы теплоснабжения на станции проводится наладка параметров подачи тепла. Процесс требует подключения к работе дополнительных мощностей. После включения дополнительного котлоагрегата проводилась настройка автоматики зажигания мазута, что способствовало временному появлению черного дыма», — объяснили в СГК.



Недавно стало известно, что СГК решила отремонтировать здание ТЭЦ-1 и благоустроить территорию вокруг — бывшее здание электростанции простояло несколько десятков лет закрытым. Теперь его фасад закроют металлическими листами.