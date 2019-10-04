Скандальную стройку у лицея № 22 решили остановить после обращения родителей к Путину

На участке хотели построить большой бизнес-центр и для этого вырубили деревья

Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным создание участка под застройку у лицея «Надежда Сибири» — на участке хотели построить большой бизнес-центр и для этого вырубили деревья.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, разрешение на строительство неподалёку от дома на улице Советская, 65 теперь будет аннулировано.

«В результате рассмотрения иска 3 октября судом в полном объёме удовлетворены требования мэрии и принято решение исключить из единого государственного реестра недвижимости запись о данном земельном участке. Принятое решение служит основанием для прекращения действия разрешения на строительство на указанном земельном участке», — объясняется в сообщении мэрии.