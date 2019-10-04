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Скандальную стройку у лицея № 22 решили остановить после обращения родителей к Путину

Теперь мэрия хочет аннулировать разрешение на строительство

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На участке хотели построить большой бизнес-центр и для этого вырубили деревья

На участке хотели построить большой бизнес-центр и для этого вырубили деревья

Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным создание участка под застройку у лицея «Надежда Сибири» — на участке хотели построить большой бизнес-центр и для этого вырубили деревья.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, разрешение на строительство неподалёку от дома на улице Советская, 65 теперь будет аннулировано. 

«В результате рассмотрения иска 3 октября судом в полном объёме удовлетворены требования мэрии и принято решение исключить из единого государственного реестра недвижимости запись о данном земельном участке. Принятое решение служит основанием для прекращения действия разрешения на строительство на указанном земельном участке», — объясняется в сообщении мэрии.

Скандал вокруг лицея начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре после этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра. Суд не согласился с отзывом разрешения и отменил его

На фоне судебных тяжб с конца февраля у лицея начала появляться строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи. А в марте встречный иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала.

В середине сентября родители школьников лицея № 22 «Надежда Сибири» и местные жители подписали обращение к президенту России с просьбой остановить стройку бизнес-центра у учебного заведения — они опасались, что из-за передачи участка под застройку, лицей могли закрыть, так как он нарушал СанПиН.

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    КОММЕНТАРИИ (66)

    Честный гражданин
    4 окт 2019 в 10:47

    В этом государстве есть Конституция ? или есть законы ? или в нём есть монарх , только обращение к имени которого может или разрешать или запрещать или казнить или миловать ? я всегда считал что в такой стране как Россия президент стоит на защите Конституционных прав граждан , а вопросы строительства чётко регламентируются действующими законами . А это значит что если кто - то выдал разрешение , которое в итоге МОЖНО ОТМЕНИТЬ ! то этот человек нарушил закон ! значит его нужно НАКАЗАТЬ ! ибо логика подсказывает что виноватый чиновник есть в любом случае ! один из двух - или тот кто выдал разрешение , или тот кто его отменил ! третьего то не дано .

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 10:48

    Наша мэрия как всегда.... сначала накосячит,а потом расхлёбывает

    Олег
    4 окт 2019 в 10:49

    Ещё год назад было понятно, что мэрия обнаглела. Выдавать разрешение на строительство бц впритык к лицею было очень глупо. Пусть теперь расхлебывают плоды своих необдуманных решений