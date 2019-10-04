Скандальную стройку у лицея № 22 решили остановить после обращения родителей к Путину

Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным создание участка под застройку у лицея «Надежда Сибири» — на участке хотели построить большой бизнес-центр и для этого вырубили деревья.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, разрешение на строительство неподалёку от дома на улице Советская, 65 теперь будет аннулировано.
«В результате рассмотрения иска 3 октября судом в полном объёме удовлетворены требования мэрии и принято решение исключить из единого государственного реестра недвижимости запись о данном земельном участке. Принятое решение служит основанием для прекращения действия разрешения на строительство на указанном земельном участке», — объясняется в сообщении мэрии.
Скандал вокруг лицея начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре после этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра. Суд не согласился с отзывом разрешения и отменил его.
На фоне судебных тяжб с конца февраля у лицея начала появляться строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи. А в марте встречный иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала.
В середине сентября родители школьников лицея