Крепче за баранку: новосибирских водителей предупредили о плохой видимости на дорогах

Новосибирская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погоды — из-за утренних туманов выросло количество ДТП.



Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, количество аварий с материальным ущербом стало больше на 20%.



«Утром, вечером и ночью плохая видимость из-за тумана. Погода меняется. <…> Увеличилось количество мелких ДТП с материальным ущербом. Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы они соблюдали скоростной режим, дистанцию и боковой интервал», — рассказал Владислав Савченков.



Недавно на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.

