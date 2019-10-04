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Дороги и транспорт

Крепче за баранку: новосибирских водителей предупредили о плохой видимости на дорогах

ГИБДД просит водителей быть внимательнее в тумане

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Количество аварий в тёмное время суток увеличилось на 20%

Количество аварий в тёмное время суток увеличилось на 20%

Новосибирская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погоды — из-за утренних туманов выросло количество ДТП.

Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, количество аварий с материальным ущербом стало больше на 20%.

«Утром, вечером и ночью плохая видимость из-за тумана. Погода меняется. <…> Увеличилось количество мелких ДТП с материальным ущербом. Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы они соблюдали скоростной режим, дистанцию и боковой интервал», — рассказал Владислав Савченков.

Недавно на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 10:33

    "Крепчи за шафёрку диржысь, баран."

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 10:38

    Они и так ничего не видят независимо от погоды

    Вот повезло!
    4 окт 2019 в 10:44

    Новосибирские автоведроводители, накупив ржавых корыт в кредит, стоят в пробках и тупят каждый день, независимо от туманов... Судьба такая.