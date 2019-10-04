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Осень

В Новосибирск прилетели голодные 4-граммовые птички

Корольки ищут в городе пищу, но врезаются в стекла и фасады зданий

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Королек весит около 4 граммов

Королек весит около 4 граммов

В Новосибирск прилетели крошечные птички — корольки. Они врезаются в стёкла и фасады зданий, от чего часто погибают.

«Они у нас оседло-кочующие — у них небольшая миграция в поисках корма, так же как и свиристели к нам прилетают <...> Их мог прогнать и снег неожиданный, который выпал на севере у нас», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Николай Балацкий.

В Центре реабилитации диких животных рассказали, что на днях к ним поступило два травмированных королька.

«Корольки в городе почти не живут, пролетая через них, часто врезаются в стекла и зеркальные фасады. Не приспособлены к этому», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Корольки — очень маленькие птички, их вес может варьироваться от 4 до 7 грамм. Летом они питаются мелкими насекомыми, а зимой переходят на растительную пищу.

В начале октября из Новосибирска начали улетать дрозды. Одними из первых в полёт на юг отправились стрижи, а вслед за ними потянулись и мелкие насекомоядные птички камышовки.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    789456
    4 окт 2019 в 11:32

    Какая няшная птичка!

    Иван
    4 окт 2019 в 11:32

    Понастроят 20-этажки зеркальные, а птицы погибают, врезаясь в них!

    4 окт 2019 в 11:31

    Околонедели назад на работе какие-то птички бились в окно. ДУмаете, надо было присмореться? Вдруг это ПАша с богаткова был?