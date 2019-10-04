В Новосибирск прилетели голодные 4-граммовые птички

В Новосибирск прилетели крошечные птички — корольки. Они врезаются в стёкла и фасады зданий, от чего часто погибают.
«Они у нас оседло-кочующие — у них небольшая миграция в поисках корма, так же как и свиристели к нам прилетают <...> Их мог прогнать и снег неожиданный, который выпал на севере у нас», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Николай Балацкий.
В Центре реабилитации диких животных рассказали, что на днях к ним поступило два травмированных королька.
«Корольки в городе почти не живут, пролетая через них, часто врезаются в стекла и зеркальные фасады. Не приспособлены к этому», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Корольки — очень маленькие птички, их вес может варьироваться от 4 до 7 грамм. Летом они питаются мелкими насекомыми, а зимой переходят на растительную пищу.
В начале октября из Новосибирска начали улетать дрозды. Одними из первых в полёт на юг отправились стрижи, а вслед за ними потянулись и мелкие насекомоядные птички камышовки.