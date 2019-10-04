«Супруга потеряла все надежды»: СК закрыл дело хирурга, оставившего трубку в теле пациентки

Супруги Белоглазовы решили бороться с врачом и дальше — несмотря на то, что СК уже закончил проверку и закрыл уголовное дело Фото: Юрий Белоглазов

Следственный комитет закончил разбираться в истории врача Новосибирской областной больницы Надежды Ворончихиной, оставившей часть трубки в теле прооперированной пациентки, — в действиях врача не нашли состава преступления. Супруг пациентки заявил, что будет бороться за права жены и дальше.

Об истории пациентки областной больницы Натальи Белоглазовой стало известно в 2018 году — её муж, сотрудник полиции Юрий Белоглазов, решил рассказать НГС о лечении его жены в Новосибирской областной больнице. На операции хирург Надежда Ворончихина забыла часть трубки в животе пациентки и отпустила её домой пешком. Хотя потом другой врач исправил последствия первой операции, Белоглазовы уверяют, что Наталья могла погибнуть от осложнений.



После публикации материала СК по Кировскому району Новосибирска возбудил уголовное дело «по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как рассказывал в феврале 2019 года Юрий Белоглазов, следствие шло, на его взгляд, довольно вяло — более того, постоянно менялись следователи, ответственные за проверку.

На этой неделе Следственное управление СКР по Новосибирской области ответило на запрос НГС. В ведомстве сообщили, что с 10 июля 2018 года, когда было возбуждено уголовное дело, СК допросил свидетелей и специалистов, также прошли несколько судебно-медицинских экспертиз, в том числе в «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы».

«Следователем проанализированы собранные по делу доказательства, в том числе заключения судебно-медицинских экспертов, которые позволили сделать вывод об отсутствии состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — объяснили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Юрий Белоглазов рассказал, что отправил жалобу в городскую прокуратуру на постановление СК о прекращении уголовного дела (её копия есть в распоряжении редакции), поскольку считает, что следователи должным образом не разобрались в ситуации — ведь здоровью его жены был причинён большой вред.



«Я буду добиваться [справедливости]. Если не найду правды здесь — я писал президенту, где мне ответ дали, что всё это дело перенаправлено в Генеральную прокуратуру и следствие. Я жду ответа. Если также всё это будет пущено на самотёк — в плане того, что действия врача будут оправданы, <…> я готов поехать в Москву, честно сказать, [встать] с плакатом. Я готов добиваться [правды], потому что супруга потеряла все надежды», — высказался полицейский в беседе с НГС.

Ранее супруги Белоглазовы отмечали, что не хотят взыскать деньги с врача или больницы и посадить Надежду Ворончихину в тюрьму.

«Я хотел бы, чтобы её освободили от данной деятельности <…> врачом, тем более хирургом. Чтобы она больше не допускала таких случаев, потому что её действия могут привести к смерти пациента», — говорил супруг пострадавшей пациентки.

Сейчас он пояснил, что не знает, какое наказание считает для хирурга адекватным — действиям врача, по его мнению, дать оценку должны компетентные органы.

В самой областной больнице признавали ошибку Надежды Ворончихиной. Как объяснял руководитель хирургической службы областной больницы Иван Поршенников, врачи разобрали ситуацию на комиссии и констатировали, что хирург вовремя не распознала осложнения. Однако руководство не стало наказывать врача.