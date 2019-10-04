Видео: преступник приставил нож к сотруднице офиса микрозаймов и забрал 150 тысяч

Новосибирские полицейские попросили помочь им в розыске мужчины с ножом, которого подозревают в налёте на офис по выдаче микрозаймов.



«2 октября в 20:05 в Калининском районе в офисе микрофинансовой организации, расположенной на улице Богдана Хмельницкого, неустановленный мужчина, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил денежные средства в сумме 152 тысячи рублей, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



В пресс-службе уточнили, что полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» и изъяли записи с камер видеонаблюдения в офисе.