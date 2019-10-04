Видео: преступник приставил нож к сотруднице офиса микрозаймов и забрал 150 тысяч

Новосибирские полицейские попросили помочь им в розыске мужчины с ножом, которого подозревают в налёте на офис по выдаче микрозаймов.
«2 октября в 20:05 в Калининском районе в офисе микрофинансовой организации, расположенной на улице Богдана Хмельницкого, неустановленный мужчина, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил денежные средства в сумме 152 тысячи рублей, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В пресс-службе уточнили, что полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» и изъяли записи с камер видеонаблюдения в офисе.
Видео: 54.мвд.рф
Всех, кто знает подозреваемого и может рассказать о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам: 232–20–01, 232–20–09 или 232–19–76.
«Конфиденциальность гарантируется», — заверили в МВД.
Ранее в Новосибирске появился серийный налётчик на кассы микрозаймов — полиция также объявила его в розыск.