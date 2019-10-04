Темы

СЕЙЧАС +7°С
Пробки 3/10
usd 65.13
eur 71.30

Все новости

Все новости
Криминал

Видео: преступник приставил нож к сотруднице офиса микрозаймов и забрал 150 тысяч

Подозреваемого запечатлела камера видеонаблюдения

Поделиться

2 034
25 Обсудить
Налётчика сняла камера видеонаблюдения — сейчас его разыскивают полицейские&nbsp;

Налётчика сняла камера видеонаблюдения — сейчас его разыскивают полицейские 

Новосибирские полицейские попросили помочь им в розыске мужчины с ножом, которого подозревают в налёте на офис по выдаче микрозаймов.

«2 октября в 20:05 в Калининском районе в офисе микрофинансовой организации, расположенной на улице Богдана Хмельницкого, неустановленный мужчина, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил денежные средства в сумме 152 тысячи рублей, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В пресс-службе уточнили, что полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» и изъяли записи с камер видеонаблюдения в офисе.

Видео: 54.мвд.рф

Всех, кто знает подозреваемого и может рассказать о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам: 232–20–01, 232–20–09 или 232–19–76. 

«Конфиденциальность гарантируется», — заверили в МВД.

Ранее в Новосибирске появился серийный налётчик на кассы микрозаймов — полиция также объявила его в розыск.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

офис микрозаймоввооружённый налёт

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (25)

    в голове телевизор
    4 окт 2019 в 09:50

    Высокий уровень жизни, высокий уровень доходов, стабильность. Лучше всех живем.
    Не надо раскачивать лодку такими новостями. Не верю, что такое могло у нас произойти.

    двухсотлетний человек
    4 окт 2019 в 10:02

    Перехватил до зарплаты, так сказать.

    4 окт 2019 в 09:54

    Двоякое отношение. С одной стороны, конечно, грабители - гады. С другой - всё, что связано с микрозаймами - тоже по определению преступно. Сотрудница знала, куда устраивалась. Как говорится, "по Сеньке и шапка".