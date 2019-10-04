Малиновые облака: новосибирцев восхитил пятничный рассвет над городом

Утром 4 октября над Новосибирском поднялся красивый малиновый рассвет — жители не оставили его без внимания и заполнили социальные сети красивыми фотографиями без фильтров. Читатели НГС также присылали снимки в редакцию.

Согласно сайту Западно-Сибирского УГМС, сегодня солнце взошло над горизонтом в 7:37. Продолжительность дня сегодня составит 11 часов 22 минуты.

По информации синоптиков, к городу движутся тёплые воздушные массы, которые принесут с собой потепление.

Синоптики говорят, что такие рассветы характерны для устойчивой погоды без осадков

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Красивые закаты в Новосибирске не редкость. Зимой новосибирцы восхищались розовым закатом, весной — оранжевым и даже тёмно-фиолетовым, а летом жителей впечатлило небо, которое меняло цвет от оранжевого к бледно-бордовому.

