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Осень

Малиновые облака: новосибирцев восхитил пятничный рассвет над городом

Жители города завалили соцсети красивыми фотографиями

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Солнце взошло над Новосибирском в 7:37

Солнце взошло над Новосибирском в 7:37

Утром 4 октября над Новосибирском поднялся красивый малиновый рассвет — жители не оставили его без внимания и заполнили социальные сети красивыми фотографиями без фильтров. Читатели НГС также присылали снимки в редакцию.

Согласно сайту Западно-Сибирского УГМС, сегодня солнце взошло над горизонтом в 7:37. Продолжительность дня сегодня составит 11 часов 22 минуты.

По информации синоптиков, к городу движутся тёплые воздушные массы, которые принесут с собой потепление.

Синоптики говорят, что такие рассветы характерны для устойчивой погоды без осадков

Синоптики говорят, что такие рассветы характерны для устойчивой погоды без осадков

«4 октября в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +5… +7 градусов», — сообщается на сайте новосибирского Гидрометцентра.

Если вы сделали фото красивого заката, то присылайте его в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157-00-00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

Красивые закаты в Новосибирске не редкость. Зимой новосибирцы восхищались розовым закатом, весной — оранжевым и даже тёмно-фиолетовым, а летом жителей впечатлило небо, которое меняло цвет от оранжевого к бледно-бордовому.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    4 окт 2019 в 08:00

    Я возбуждён!

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 07:57

    Нужно открывать онлайн-трансляцию!