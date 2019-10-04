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Образование

Одна из лучших: учитель из Новосибирска стала призёром всероссийского конкурса педагогов-психологов

За победу боролись 15 финалистов — среди них сибирячка заняла третье место

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За победу на заключительном этапе боролись 15 финалистов со всей России

За победу на заключительном этапе боролись 15 финалистов со всей России

В Москве подвели итоги заключительного этапа всероссийского конкурса «Педагог-психолог России — 2019» — эксперты отобрали лучших педагогов, среди которых оказалась учитель из новосибирской школы № 177 Екатерина Веселова. Как сообщает пресс-служба конкурса, сибирячка заняла третье место среди 15 финалистов. Известно, что церемония награждения состоялась в Российской академии образования.

В ходе конкурса участники решали профессиональные задачи, составляли психологические заключения и решали неординарные кейсы. 

«<...> Каждый день я ищу новые, лучшие способы решения тех проблемных ситуаций, которые возникают в школе. Опираясь на свой опыт и пополняя его новыми знаниями, нахожу оптимальный путь. Мой идеал — это безопасная школа, где всем комфортно, в которой каждый может раскрыть и реализовать свои способности (и это не только про детей). Я представляю школу, каждый член которой принят вне зависимости от его особенностей здоровья. Школу, где педагоги и родители понимают друг друга и идут в одном направлении, заботясь о детях», — написала о себе Екатерина Веселова в портфолио конкурсанта. 

Екатерина Веселова работает педагогом-психологом в новосибирской школе №&nbsp;177

Екатерина Веселова работает педагогом-психологом в новосибирской школе № 177

Победителем стал Михаил Алагуев из Улан-Удэ, а второе место заняла Елена Григорян из Свердловской области. Все участники получили ценные подарки и уникальные методические материалы. Кроме того, каждому психологу выдали сертификаты на повышение профессиональной квалификации в ведущих научных центрах страны. 

В начале сентября 19 педагогов из Новосибирска и области выиграли конкурс на премию в 200 тысяч рублей — деньги вручат тем учителям, у которых есть достижения в педагогической деятельности.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    elka
    4 окт 2019 в 01:20

    девчонки..:))как пахнет прокладка ежедневка после рабочего дня?хочу использавать,но неуверенно и ждать «подвоха» не хочу..:))