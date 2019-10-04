Одна из лучших: учитель из Новосибирска стала призёром всероссийского конкурса педагогов-психологов

В Москве подвели итоги заключительного этапа всероссийского конкурса «Педагог-психолог России — 2019» — эксперты отобрали лучших педагогов, среди которых оказалась учитель из новосибирской школы № 177 Екатерина Веселова. Как сообщает пресс-служба конкурса, сибирячка заняла третье место среди 15 финалистов. Известно, что церемония награждения состоялась в Российской академии образования.

«<...> Каждый день я ищу новые, лучшие способы решения тех проблемных ситуаций, которые возникают в школе. Опираясь на свой опыт и пополняя его новыми знаниями, нахожу оптимальный путь. Мой идеал — это безопасная школа, где всем комфортно, в которой каждый может раскрыть и реализовать свои способности (и это не только про детей). Я представляю школу, каждый член которой принят вне зависимости от его особенностей здоровья. Школу, где педагоги и родители понимают друг друга и идут в одном направлении, заботясь о детях», — написала о себе Екатерина Веселова в портфолио конкурсанта.

Победителем стал Михаил Алагуев из Улан-Удэ, а второе место заняла Елена Григорян из Свердловской области. Все участники получили ценные подарки и уникальные методические материалы. Кроме того, каждому психологу выдали сертификаты на повышение профессиональной квалификации в ведущих научных центрах страны.



В начале сентября 19 педагогов из Новосибирска и области выиграли конкурс на премию в 200 тысяч рублей — деньги вручат тем учителям, у которых есть достижения в педагогической деятельности.