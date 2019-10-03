Общественники предложили построить к Бугринскому мосту новый съезд

Общественный совет по градостроительству при мэре Новосибирска предложил достроить Бугринский мост и вывести ещё один съезд на улицу Выборная - так общественники хотят привлечь дополнительный поток машин.

Как сообщил корреспонденту НГС один из членов общественного совета, представитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков, такую инициативу предложил житель города по фамилии Заковряшин. Он предложил достроить съезд с моста на улицу Выборная.

"Чтобы мы могли транспорт не просто спустить на Большевистскую, а вывести его на Кирова. Предложение таково: чтобы не строить дорогостоящую эстакаду через железную дорогу, использовать подъём, который от Большевистской поднимается к Выборной. Используя этот подъём выйти через улицу Хитровскую на Кирова. Буквально там километра полтора-два сделать дорогу. На мой взгляд это интересное предложение", - считает Ашурков.