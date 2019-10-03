Общественники предложили построить к Бугринскому мосту новый съезд

Общественный совет по градостроительству при мэре Новосибирска предложил достроить Бугринский мост и вывести ещё один съезд на улицу Выборная - так общественники хотят привлечь дополнительный поток машин.
Как сообщил корреспонденту НГС один из членов общественного совета, представитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков, такую инициативу предложил житель города по фамилии Заковряшин. Он предложил достроить съезд с моста на улицу Выборная.
"Чтобы мы могли транспорт не просто спустить на Большевистскую, а вывести его на Кирова. Предложение таково: чтобы не строить дорогостоящую эстакаду через железную дорогу, использовать подъём, который от Большевистской поднимается к Выборной. Используя этот подъём выйти через улицу Хитровскую на Кирова. Буквально там километра полтора-два сделать дорогу. На мой взгляд это интересное предложение", - считает Ашурков.
Он отметил, что сейчас в планах есть строительство развязок для Бугринского моста, но на них нужны большие деньги, которые пока ещё не выделили. Предложенный Заковряшиным вариант, уверен Ашурков, поможет обойтись малыми затратами и привлечёт новых автовладельцев на непопулярный мост.
Сейчас общественный совет обратится к начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роману Дронову, предложив мэрии именно такой вариант строительства.
О том, что после строительства Бугринского моста планируют сделать развязку в виде эстакады к улице Кирова стало известно в 2014 году. Тогда бывший губернатор Владимир Городецкий говорил в апреле, что «это второй этап строительства развязки — выйти на Кирова на виадук».