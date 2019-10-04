В Новосибирск пришло второе бабье лето

«Мы ждем погоду достаточно комфортную. Преимущественно без осадков, ветер будет от слабого до умеренного. Температурный фон [в нашей области] постепенно повышается. Если в ближайшие сутки ночью будет от 0 до +5 градусов, то 6 октября будет от +1 до +6 градусов тепла. В дневное время температура тоже будет постепенно повышаться: от +12… +17 градусов до +14… +19 градусов 6 октября», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первые выходные октября: погода в Новосибирске будет устойчивой.

По его словам, в городе в ближайшие три дня температурный фон будет устойчивым — наступит второе бабье лето.

«В городе в ближайшие дни температура ночью будет в интервале +3…+5 градусов ночью и +13…+15 днём. Будет второе бабье лето. Но пока температура была около и ниже нормы, но уже по северо-западу области началось натекание теплого воздуха из Атлантики. Постепенно тепло проникает с запада к нам», — добавил Ренад Ягудин.



На днях в жилых домах в Новосибирске начали включать отопление — на карте можно найти свою улицу и узнать, когда станет тепло в вашей квартире. А следить за погодой и осадками можно на нашем портале НГС.Погода.