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Осень

В Новосибирск пришло второе бабье лето

Погода будет стабильной и сухой — успейте насладиться ей, пока город не замело снегом

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Синоптики не ожидают в Новосибирске дождей

Синоптики не ожидают в Новосибирске дождей

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первые выходные октября: погода в Новосибирске будет устойчивой.

«Мы ждем погоду достаточно комфортную. Преимущественно без осадков, ветер будет от слабого до умеренного. Температурный фон [в нашей области] постепенно повышается. Если в ближайшие сутки ночью будет от 0 до +5 градусов, то 6 октября будет от +1 до +6 градусов тепла. В дневное время температура тоже будет постепенно повышаться: от +12… +17 градусов до +14… +19 градусов 6 октября», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, в городе в ближайшие три дня температурный фон будет устойчивым — наступит второе бабье лето.

«В городе в ближайшие дни температура ночью будет в интервале +3…+5 градусов ночью и +13…+15 днём. Будет второе бабье лето. Но пока температура была около и ниже нормы, но уже по северо-западу области началось натекание теплого воздуха из Атлантики. Постепенно тепло проникает с запада к нам», — добавил Ренад Ягудин.

На днях в жилых домах в Новосибирске начали включать отопление — на карте можно найти свою улицу и узнать, когда станет тепло в вашей квартире. А следить за погодой и осадками можно на нашем портале НГС.Погода.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    4 окт 2019 в 07:38

    Класс! Мало того,что сегодня пятница,так ещё и предстоят тёплые выходные!Всех с пятницей и сногсшибательными выходными,даже, природа постаралась ведь для этого:))

    Abdulla
    4 окт 2019 в 07:59

    Что значит второе бабье лето? Это первое и единственное бабье лето в этом году, другого ещё и не было и не будет, т. к. рано ещё, нормальное бабье лето в начале-середине октября!

    Вася
    4 окт 2019 в 07:50

    Опять эта жара. Быстрее бы зима.