Рейс с новосибирскими туристами вылетел на Кипр после 11-часовой задержки

Пассажиры ждали вылета на Кипр с самого утра — по технической причине авиакомпания решила прислать за ними другой самолёт

Рейс Новосибирск — Ларнака вылетел из Толмачёво с 11-часовым опозданием.



По данным сервиса Flightradar24, рейс № 5851 авиакомпании «Россия» вылетел на Кипр в 20:08, хотя, согласно расписанию на сайте аэропорта Толмачёво, должен был отправиться туда ещё в 8:40. Таким образом, время задержки превысило 11 часов.

Как ранее рассказывала корреспонденту НГС помощник Новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина, вылета в Ларнаку ждали 166 пассажиров, включая 21 ребёнка. Им предоставили горячее питание и напитки, также желающим предложили разместиться в гостинице.