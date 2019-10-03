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Дороги и транспорт

Рейс с новосибирскими туристами вылетел на Кипр после 11-часовой задержки

Вылет в Ларнаку задержался по техническим причинам — его ждали 166 пассажиров

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Пассажиры ждали вылета на Кипр с самого утра&nbsp;— по технической причине авиакомпания решила прислать за ними другой самолёт

Пассажиры ждали вылета на Кипр с самого утра — по технической причине авиакомпания решила прислать за ними другой самолёт

Рейс Новосибирск — Ларнака вылетел из Толмачёво с 11-часовым опозданием.

По данным сервиса Flightradar24, рейс № 5851 авиакомпании «Россия» вылетел на Кипр в 20:08, хотя, согласно расписанию на сайте аэропорта Толмачёво, должен был отправиться туда ещё в 8:40. Таким образом, время задержки превысило 11 часов.

Как ранее рассказывала корреспонденту НГС помощник Новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина, вылета в Ларнаку ждали 166 пассажиров, включая 21 ребёнка. Им предоставили горячее питание и напитки, также желающим предложили разместиться в гостинице

По словам официального представителя авиаперевозчика, рейс задержали по технической причине. 

«Руководство авиакомпании оперативно приняло решение о его выполнении на резервном воздушном судне», — поясняли в авиакомпании «Россия».

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Точняк...
    3 окт 2019 в 20:17

    Никто из чопа кроме директора не был на кипре.отдыхаем на обском море в основном.

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 20:09

    И что с того? Это не повод для новости

    Фывап
    3 окт 2019 в 20:22

    И чего с ними носятся, с этими пассажирами. Туда, сюда. А потом второй раз их обыскивать, билеты проверять. Поставили бы в накопитель, и пусть стоят.