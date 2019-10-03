Новосибирцы раскупили билеты на новый фильм о суперзлодее

Сегодня в России в прокат выходит фильм «Джокер», который получил главный приз на Венецианском кинофестивале — новосибирцы раскупили билеты на многие сеансы.

Например, на сайте кинотеатра «Победа» видно, что залы практически полностью заполнены на сеансы в 19:00, 20:00, 20:30 и 22:00.

«На сегодняшний показ в 19 часов вечера уже почти не осталось билетов. Со следующим показом в 20 часов почти такая же ситуация. Это в первую очередь связано с тем, что Джокер — очень привлекательный, загадочный персонаж. Пристальное внимание герой получил после фильма Тима Бёртона "Бэтмен", где Джокера исполнил Джек Николсон. Ещё более популярным Джокер стал после фильма Кристофера Нолана "Тёмный рыцарь". Для Хита Леджера это стала культовая роль, за которую он посмертно получил много наград. И до сих пор многие считают образ, который создал Леджер, эталонным для этого персонажа», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра культуры и отдыха «Победа» Екатерина Шевченко.

