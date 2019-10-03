Новосибирцы раскупили билеты на новый фильм о суперзлодее

Сегодня в России в прокат выходит фильм «Джокер», который получил главный приз на Венецианском кинофестивале — новосибирцы раскупили билеты на многие сеансы.
Например, на сайте кинотеатра «Победа» видно, что залы практически полностью заполнены на сеансы в 19:00, 20:00, 20:30 и 22:00.
«На сегодняшний показ в 19 часов вечера уже почти не осталось билетов. Со следующим показом в 20 часов почти такая же ситуация. Это в первую очередь связано с тем, что Джокер — очень привлекательный, загадочный персонаж. Пристальное внимание герой получил после фильма Тима Бёртона "Бэтмен", где Джокера исполнил Джек Николсон. Ещё более популярным Джокер стал после фильма Кристофера Нолана "Тёмный рыцарь". Для Хита Леджера это стала культовая роль, за которую он посмертно получил много наград. И до сих пор многие считают образ, который создал Леджер, эталонным для этого персонажа», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра культуры и отдыха «Победа» Екатерина Шевченко.
Она добавила, что новый фильм рассказывает о становлении Джокера и поэтому для фанатов вселенной DC это долгожданная картина. Именно поэтому сегодня в кинотеатре даже провели лекцию о персонаже, на которую зарегистрировалось около 90 человек.
Руководитель PR-службы Объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО» («Синема Парк» и «Формула Кино») Артём Саргсян пояснил, что по их сети наблюдается спрос на этот фильм в формате IMAX. На его взгляд, этот релиз был ожидаемым — этому способствовало несколько факторов.
«Один из них — то, что относительно долгое время не было таких проектов с точки зрения их работы в длинную. Этот проект, по нашему мнению, будет работать в долгую, то есть не будет такого, что в первый уикенд он соберёт всю кассу, а дальше к нему будет спад интереса. Это сильная работа, она не совсем стандартная, к тому же интерес к релизу очень сильно подогрел триумф на Венецианском фестивале. Её называют одним из главных претендентов на "Оскар"», — заметил Саргсян.
В апреле новосибирцы раскупили билеты на фильм о спасителях мира из США за месяц до премьеры.