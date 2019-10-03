Депутат Госдумы сравнила село в Новосибирской области с Рублёвкой

Об этом депутат написала у себя на странице в социальной сети Facebook. Она отметила, что на одной из улиц расположились офисы, банки и магазины, в то время как на другой — берёзовая роща. Кроме того, в Усть-Тарке на городской площади поставили фонтан с подсветкой.

Депутат Госдумы Вера Ганзя сравнила село Усть-Тарка в Новосибирской области с элитным столичным посёлком Рублёвкой — она говорит, что так местные жители называют свои ухоженные и благоустроенные улицы.

«Это жители так назвали. <…> Действительно ухоженная территория, много сделано в плане благоустройства, очень красивый фонтан, довольны жители, что их родное село так благоустраивается, и действительно там есть разные другие проблемы», — заметила она.

Она сообщила, что Новосибирск при желании можно сравнить с Манхеттеном, Парижем или Амстердамом.

«Я не стала бы сравнивать. <…> Каждый город уникален. У каждого города есть своё лицо. В Новосибирске у нас тоже есть своё лицо развивающегося индустриального города. А главная проблема всех городов-миллионников, всех крупных городов, — эти города являются финансовыми донорами для своих регионов. А так как в регионах, на сельских территориях проблем гораздо больше, чем в самих городах, то в городах на собственное развитие средств практически не остаётся. В этом вся проблема, в этом вся беда крупных городов», — считает депутат Госдумы.

В Новосибирске есть объект, получивший мировую славу — это так называемые «сибирские Мальдивы». НГС съездил туда и опубликовали фото невероятно голубого озера. Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 СГК пришлось установить пост охраны, который работает круглосуточно. В СГК предупредили, что это не место для отдыха и в воде содержится много вредных для человека веществ. Однако в середине июля новосибирец Алексей Черенков все же искупался в водах золоотвала.