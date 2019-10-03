Полиция возбудила 18 уголовных дел после жалоб туристов «Люкс Тревел»

Пострадавшие от «Люкс Тревел» туристы в Новосибирске писали жалобы в полицию — теперь по ним возбудили 18 уголовных дел.

«Следователем Следственного управления МВД России по городу Новосибирску по данным фактам возбуждено 18 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере". — Прим. ред.)», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

История с компанией «Люкс Тревел» началась в конце сентября, когда туристы поняли, что остались без отдыха и денег: два офиса фирмы на Гоголя, 15 и Ватутина, 107 закрылись, компания перестала работать по франшизе PEGAS Touristik, но не все клиенты об этом знали, и в отношении компании введено наблюдение, подано заявление о банкротстве на общую сумму исковых требований около 1,5 миллиона рублей.