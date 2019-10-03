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Криминал
Банкротство «Люкс Тревел»

Полиция возбудила 18 уголовных дел после жалоб туристов «Люкс Тревел»

Дела расследуют по статье о мошенничестве в крупном размере

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Так сейчас выглядит пустующий офис компании «Люкс Тревел» на Гоголя, 15

Так сейчас выглядит пустующий офис компании «Люкс Тревел» на Гоголя, 15

Пострадавшие от «Люкс Тревел» туристы в Новосибирске писали жалобы в полицию — теперь по ним возбудили 18 уголовных дел.

«Следователем Следственного управления МВД России по городу Новосибирску по данным фактам возбуждено 18 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере". — Прим. ред.)», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

История с компанией «Люкс Тревел» началась в конце сентября, когда туристы поняли, что остались без отдыха и денег: два офиса фирмы на Гоголя, 15 и Ватутина, 107 закрылись, компания перестала работать по франшизе PEGAS Touristik, но не все клиенты об этом знали, и в отношении компании введено наблюдение, подано заявление о банкротстве на общую сумму исковых требований около 1,5 миллиона рублей.

Ранее компания работала по франшизе&nbsp;PEGAS Touristik

Ранее компания работала по франшизе PEGAS Touristik

В сентябре новосибирские полицейские развесили объявления в «МЕГЕ» — они ищут туристов, оставшихся без отпуска.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    3 окт 2019 в 18:28

    Правилно. На всех туристов кто посмел ,жаловатся нужно: завезти уголовные дела.

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 18:18

    Зачем люди покупают тур.путевки в таких маленьких агентствах? Ведь есть крупные турагетства? Кроме этого можно путешествовать самостоятельно. Букинг работает. Визу самому оформить не проблема. Билет на самолет купить тоже несложно. Иностранные языки тоже все сейчас знают хорошо.

    Вовчик1955
    3 окт 2019 в 18:15

    Нам новосибирцам вобще ровно