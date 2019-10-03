Руководство новосибирского вуза опровергло заявления преподавателей о низких зарплатах

Руководство Сибирского института управления, который работает в Новосибирске как филиал РАНХиГС, опровергло заявление сотрудников о низких зарплатах и отсутствии социальной поддержи — до этого на плохие зарплаты жаловался профком вуза.
Как сообщила корреспонденту НГС начальник отдела по связям с общественностью и рекламе СИУ РАНХиГС Ирина Паина, конфликт в вузе возник из-за того, что переговорная комиссия, куда входят представители администрации и трудового коллектива, не смогла прийти к общему мнению по нескольким вопросам.
«Они в данный момент находятся в стадии переговоров. В соответствии с требованиями законодательства, директор не в праве принимать решения по этим вопросам, базируясь только на мнении одной из переговорных сторон. Это и является спорным моментом между администрацией института и председателем профкома (как представителя трудового коллектива), который вылился в публичное пространство», — объясняет Ирина Паина.
При этом, по информации руководства института, средняя зарплата в вузе составляет 65 тысяч рублей (в письме работников говорилось о зарплате доцентов и кандидатов наук в размере 15,2 тысяч рублей. — Прим. ред.).
«[Такая зарплата] является одной из самых высоких среди вузов Новосибирска. Средняя стоимость одного часа преподавателя, выполняющего работу на условиях почасовой оплаты, <...> от 150 рублей до 1000 рублей в час в зависимости от квалификации преподавателя», — говорится в ответе РАНХиГСа.
В части социальной поддержки, по информации руководства, ежегодно сотрудникам выделяется 1,2 миллиона рублей.
«Мы оказывали и будем оказывать материальную помощь сотрудникам, оказавшимся в тяжелом материальном положении, выделять средства на санаторно-курортное лечение сотрудников. Ещё раз подчеркиваем, что ни одно заявление работников об оказании материальной помощи или оплаты санаторно-курортного лечения не осталось без рассмотрения — вся необходимая помощь была оказана в полном объёме», — заверила Паина.
В начале октября сотрудники вуза пожаловались в Москву на низкие зарплаты и отсутствие финансирования — так они надеются привлечь внимание к своим проблемам.
В сентябре появилась информация, что студентам Сибирского института управления, который работает в Новосибирске как филиал РАНХиГС, запретят ходить на митинги и участвовать в предвыборных кампаниях. В вузе эту информацию опровергли, сославшись на то, что журналисты неверно трактовали слова Владимира Мау.